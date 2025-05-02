记者日前从中国银行间市场交易商协会了解到，在中国人民银行指导下，交易商协会积极引导金融资源流向民营企业，一季度支持民企发债762.5亿元。

据悉，一季度民营企业发行债务融资工具85只、规模达762.5亿元，发行规模占公司信用类债券比重超九成。如果将证券化产品发行也纳入其中的话，民企发行债务融资工具规模则达到947.53亿元。

从融资成本看，一季度民营企业债务融资工具平均发行利率为2.86%，较2024年平均成本下降21个基点。

从募资用途看，一季度超600亿元债务融资工具用于新能源、新一代信息技术、新能源汽车、高端装备等战略性新兴产业、未来产业及基础产业优化升级。（记者任军）

(责编：宋心蕊、白宇)

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