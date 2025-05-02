人民网北京5月2日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会日前发布的2025年一季度《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，一季度，在金价一度突破3000美元/盎司大关的情况下，全球黄金需求总量（包含场外交易）为1206吨，同比增长1%。

国际金价上涨的同时，黄金ETF投资需求大增，多国央行增持黄金。《报告》指出，一季度，全球黄金ETF净流入226吨，成为推高本季度投资总需求的最主要因素；全球央行净购金244 吨，虽然同比减少21%，但与过去3年的季度平均水平持平，央行购金态势强劲。

在金条和金币需求方面，《报告》指出，一季度，全球黄金投资总需求量为552吨，同比增长170%；受益于中国零售投资增长，全球金条金币总需求为325吨，同比增长3%。其中，中国一季度金条金币需求量达124吨，环比增长48%，同比上涨12%。

高金价抑制了金饰需求。《报告》指出，一季度，全球金饰消费总量为380吨，同比下降21%。其中，一季度，中国市场黄金消费需求总量（包括金条、金币与金饰）为249吨，同比下滑15%。

“中国金饰零售市场正呈现日益细分的趋势。”《报告》认为，注重性价比的保值型消费者正涌向加工费更低、投资价值更强的金饰产品，工费高昂、工艺繁复的高端金饰需求依然坚挺。这种针对特定客群需求并精准打造产品的细分趋势将在未来愈发凸显。

对于中国黄金市场走势，《报告》认为，二季度，黄金投资需求或保持强劲，金价高企与需求季节性疲软或将对中国市场金饰消费需求造成压力，但黄金作为饰品和投资品的双重属性有望为其总体需求提供一定支撑。此外，保险资金入场也将长期助力国内实物黄金需求。

(责编：王连香、高雷)

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