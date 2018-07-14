报告显示2017年财政政策效果显著 有效促进经济社会发展

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，“面对不确定性的财政政策”研讨会在京召开，会上发布了《财政蓝皮书：中国财政政策报告（2018）》（下简称“财政蓝皮书”）。财政蓝皮书研究显示，2017年财政政策效果显著，有效促进我国经济社会发展。

会上，中国财政科学研究院院长刘尚希表示，当前面临的新形势一个最大的特点，就是不确定性。从全球来看是这样，从国内来看也是如此。面对这种不确定性，积极的财政政策就是要对抗不确定性，注入确定性。财政政策注入确定性就是通过财政政策的制定、调整、完善，从这些方面去使整个社会，尤其是经济领域实现各种风险的缩小，使大家感觉到预期更加稳定，而不是更加紊乱。

他认为，注入确定性，避免公共风险的扩散，避免危机，这是现代财政政策的主要功能作用。

财政蓝皮书指出，2017年以来我国财政政策呈现新特征：一是从“积极”到“积极有效”，更加“积极”，表现在2017年财政政策继续实施了减税降费政策，进一步减轻了企业负担，赤字率仍保持在3%的水平，赤字规模随国内生产总值增长而相应增长、适度扩大；更加“有效”，表现在2017年财政政策更加注重发挥“结构性”优势，突出了保障重点，提高了支出的有效性和精准度。二是，从“需求侧总量”调控到“供给侧结构性”调控，2017年财政政策已经明显侧重“供给侧”，而从“十二五”时期至今，积极财政政策实际上逐步实现了从侧重“需求侧”到侧重“供给侧”的转变。

刘尚希认为，积极财政政策不仅要积极，还要有效。所谓有效，就是怎么样更有效的注入确定性，防范化解风险。这样的财政政策就发挥定海神针的作用，持续不断为经济社会发展，为改革的深化注入确定性，为改革创造良好的条件。

财政蓝皮书研究显示，2017年财政政策效果显著，有效促进我国经济社会发展。这主要体现为：经济增长平稳且风险不增，经济结构持续优化；经济新动能加快形成，发展质量与效益持续好转；深化供给侧结构性改革，助推供求关系实现螺旋上升新均衡；民生保障更加有力，社会事业发展成效显著；生态文明建设扎实推进，部分领域改善明显。

财政蓝皮书还指出，2018年我国财政政策目标应更侧重促进就业公平。财政政策是实现国家治理的重要工具，也是宏观管理的重要手段。宏观管理经历了从需求管理到供给侧管理，未来经济社会发展面临的不确定性日益加剧，宏观管理将进入更高层次的公共风险管理。未来财政政策要从侧重宏观调控转向公共风险管理，这也更契合我国从注重经济增速转向注重发展质量的要求。与宏观管理相适应，未来财政政策应以改善就业状态为目标，更加积极主动地应对改善就业状态中的各种不确定性，化解其中的风险。

财政蓝皮书进一步指出，未来财政政策转向公共风险管理，实质上是在经济、社会各个领域注入确定性，以确定性来对冲各类不确定性和风险挑战。

财政蓝皮书预测结果显示：2018年GDP增长率将小幅回落至6.6%；投资仍然保持中高速增长，其中民间投资增速较低需要引起高度重视；最终消费支出增速11.74%，网上消费增速强劲；货物和服务净出口波动较大；CPI温和上涨；PPI上涨幅度小幅回落。

财政蓝皮书指出，使用ARIMA方法预测显示，2018年我国财政收入仍然保持较高速度增长，财政收入质量进一步提高，税收收入增长较快，非税收入将进一步规范。具体来说，国内消费税、企业所得税、个人所得税、资源税都将实现高速增长。

财政蓝皮书还指出，近几年，财政支出对于GDP的拉动率趋于稳定，积极财政政策的政策乘数相比过去出现下降。考虑到2018年仍然实行积极财政政策，2020全面建成小康社会的客观要求等因素影响，2018年财政支出将保持中速增长，财政支出结构将进一步优化，重点支出将进一步得到有效保障。

财政蓝皮书还预测，2018年社会保障支出增速达到15.5%；科技支出和农林水事务支出将继续保持中高速增长态势；教育支出、财政医疗卫生支出缓慢增长，但二者基数已经达到一个较高的水平；2018年交通运输支出与2017年基本持平。

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