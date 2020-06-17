调查报告显示消费复苏为中国经济注入新活力

人民网北京6月17日电 （孙阳）当前，如何引导市场主体恢复消费信心，促进消费回暖，以有效对抗疫情带来的影响，成为企业最为关心的话题。今年的政府工作报告指出，要用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。
日前，全球化监测和数据分析公司尼尔森发布的最新调查报告显示，随着中国国内疫情得到有效控制，消费心理也呈现明显复苏迹象，这将为国内经济发展注入新的活力，也为备受疫情冲击的全球经济带来一线曙光。
国家统计局发布的数据显示，5月份，社会消费品零售总额31973亿元，同比下降2.8%（扣除价格因素实际下降3.7%），降幅比上月收窄4.7个百分点。
尼尔森中国区总裁Justin Sargent表示：“中国消费市场已开始显示复苏迹象。在政府多项促消费政策的带动下，零售业进一步好转，新兴消费势头发展良好。”
同时，疫情期间催生的网购、在线教育、远程办公、健康和科技等核心新消费趋势仍在持续，线上消费场景依旧火爆。
尼尔森研究显示，今年1-2月、3月和4月，快消品线上渠道较上年同期依次增长33%、32%和43%；今年截至目前的同比增速为37%，保持了强劲的增长势头。
从消费品类看，食品和个护等基础消费需求已经恢复增长。第一季度，奶粉、散装巧克力和液态牛奶较上年同期依次下跌5%、9%和1%，但到4月份已重现增长态势，增速依次达到23%、18%和15%。第一季度洗发水、牙膏、厕纸依次下跌5%、2%和5%，相比之下4月份已实现增长，增幅依次为7%、8%和1%。
尼尔森最新的CEO调查也显示，5月份企业领导者信心增强，在被问及如何预测疫情对企业的影响时，75%的受访人认为第二季度情况乐观或没有影响；这一比例远高于3月份的40%。55%认为，疫情对2020年企业全年业绩不会产生影响甚至有正向影响；3月份这一比例为50%。
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