财政部：上半年政策密集出台 减税降费成效明显

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，财政部召开新闻发布会，发布了2018年上半年财政收支情况。会上，税政司副巡视员袁海尧介绍了上半年减税降费方面的情况。

袁海尧表示，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，减税降费接连发力政策密集出台，在支持实体经济发展、降低企业成本、激发市场活力、促进创新创业方面发挥了重要作用。

据袁海尧介绍，在减税方面，上半年出台了以下相关政策：

一是深化增值税改革。降低增值税税率水平，统一增值税小规模纳税人标准，对部分先进制造业、现代服务业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

二是降低创业创新成本。对企业新购入500万元以下的设备、器具当年一次性在税前扣除，提高享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限，取消企业委托境外研发费用不得加计扣除限制，延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限，统一一般企业的职工教育经费税前扣除限额与高新技术企业的限额，对营业账簿减免印花税，将创业投资和天使投资有关税收优惠政策试点范围扩大到全国，给予科技人员职务科技成果转化现金奖励个人所得税优惠政策。

三是降低企业成本。减征页岩气资源税，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税，对挂车减半征收车辆购置税。四是支持对外开放。降低抗癌药品进口、国内生产销售环节增值税，对境外投资者以利润直接投资暂不征收预提所得税，实施企业境外所得综合抵免政策等。

在降费方面，一是清理规范一批行政事业性收费。停征挥发性有机物排污费，对“十三五”期间证监会执收的证券期货行业机构监管费暂免征收，停征首次申领居民身份证工本费，降低部分无线电频率占用费征收标准，停征专利登记费等收费，延长专利年费减缴期限。二是降低部分政府性基金征收标准。进一步降低重大水利工程建设基金征收标准，降低残疾人就业保障金征收标准上限。

袁海尧表示，另外，个人所得税法修正案（草案）已经提交全国人大常委会审议，正在公开征求意见；提高符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限，已经国务院常务会议通过，财政部正在抓紧起草政策文件。

袁海尧还表示，下半年，财政部将落实好已出台的减税降费政策，继续按照党中央、国务院相关工作部署，强化“放水养鱼”意识，进一步研究出台其他政策措施，优化营商环境，减轻企业负担。

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