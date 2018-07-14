财政部：上半年财政支出111592亿同比增7.8%  完成年初预算的53.2%

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，财政部召开新闻发布会，发布了2018年上半年财政收支情况。财政部发布数据显示，全国一般公共预算支出111592亿元，同比增长7.8%，为年初预算的53.2%。

财政部发布数据显示，6月份，全国一般公共预算支出28897亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算本级支出3426亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算支出25471亿元，同比增长6.2%。

财政部发布数据还显示，1-6月累计，全国一般公共预算支出111592亿元，同比增长7.8%，为年初预算的53.2%，比去年同期进度加快0.1个百分点。其中，中央一般公共预算本级支出15371亿元，同比增长8.3%；地方一般公共预算支出96221亿元，同比增长7.8%。

在具体领域支出方面，1-6月主要支出项目情况如下：

1. 教育支出16400亿元，增长6.9%。

2. 科学技术支出3644亿元，增长25.4%。

3. 文化体育与传媒支出1346亿元，增长5.8%。

4. 社会保障和就业支出16482亿元，增长11.3%。

5. 医疗卫生与计划生育支出9472亿元，增长9.8%。

6. 节能环保支出2627亿元，增长16.3%。

7. 城乡社区支出12542亿元，增长5.5%。

8. 农林水支出8355亿元，增长3.7%。

9. 交通运输支出5534亿元，增长0.5%。

10.债务付息支出3660亿元，同比增长19%。

财政部预算司副司长陈新华表示，今年以来，财政部认真贯彻党中央、国务院决策部署，有效落实积极的财政政策，多措并举加快预算执行进度，加大重点领域和关键环节的投入力度。1-6月全国一般公共预算支出已完成预算的53.2%，比序时进度快3.2个百分点，在上年同期进度已经较快的基础上又加快0.1个百分点，有力支持了国家重大发展战略实施、重点领域改革顺利推进、提高保障和改善民生水平。

据陈新华介绍，财政部在加快财政支出进度方面采取的措施主要有：

一是及时批复下达中央部门预算。在严格控制年初代编预算、提高年初预算到位率的基础上，采取“先批后调”的方式，按时批复机构改革涉及部门预算；将据实结算的政策性补贴支出，按照“先预拨、后清算”的方式细化到具体单位。截至6月底，中央本级支出预算已下达95.5%。

二是加快下达中央对地方转移支付预算。除特殊事项外，中央对地方一般性转移支付和专项转移支付分别在全国人大批准后的30天和90天内下达完毕。截至6月底，中央对地方转移支付预算已下达89.4%。同时，要求省级财政部门在接到中央转移支付后的1个月内下达到县级以上财政部门。尚未下达的部分主要是据实结算项目和应对自然灾害等突发事件的支出。

三是及时下达地方政府债务限额。及时将分地区新增限额2.18万亿元下达地方，明确要求各省于1个月之内下达到市县，并及时办理预算调整，加快开展债券发行，尽快拨付使用债务资金。

四是加快财政资金拨付调度。加快审批中央各部门用款计划，尽可能地压缩资金拨付环节和时间，促进财政资金尽快到位。同时，结合各地库款情况，适当加快转移支付资金拨付进度，激励地方加快使用财政资金。1-6月，中央财政已拨付地方税收返还和转移支付资金38707亿元，同比增长12.1%。

五是督促中央各部门和各地财政部门加快预算执行。强化压力传导，促使中央部门和地方抓紧组织实施项目，及时将资金拨付到项目承担单位。完善执行监控，定期向中央部门和地方通报预算执行进度和排名，推动排名靠后的部门和地区主动采取措施加快预算执行。

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