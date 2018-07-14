财政部：上半年国有土地使用权出让收入26941亿元 同比增43%

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，财政部召开新闻发布会，发布了2018年上半年财政收支情况。会上，财政部发布数据显示，上半年，全国政府性基金预算收入31237亿元，同比增长36%；全国政府性基金预算支出28130亿元，同比增长37.3%。
财政部发布数据显示，1-6月累计，全国政府性基金预算收入31237亿元，同比增长36%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1922亿元，同比下降1.9%；地方政府性基金预算本级收入29315亿元，同比增长39.6%，其中国有土地使用权出让收入26941亿元，同比增长43%。
在政府性基金预算支出方面，财政部发布数据显示，1-6月累计，全国政府性基金预算支出28130亿元，同比增长37.3%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出808亿元，同比下降4%；地方政府性基金预算支出27322元，同比增长39.1%，其中国有土地使用权出让收入24864亿元，同比增长43%。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】