财政部：上半年地方政府债券共计发行1.41万亿元

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，财政部召开新闻发布会，发布了2018年上半年财政收支情况。会上，据财政部国库司负责人娄洪介绍，今年上半年，我国地方政府债券共计发行1.41万亿元（含定向承销方式）。
据娄洪介绍，今年上半年，我国地方政府债券共计发行1.41万亿元（含定向承销方式），其中新增债券、置换债券、借新还旧债券分别发行3328.72亿、9438.85亿、1341.56亿元。平均发行利率为3.98%，较去年上升3个基点。平均期限为5.92年，较去年缩短0.62年，期限结构与市场投资者的偏好匹配度进一步提高，其中1年至5年期的短中期限占比提高，7年、10年期的长期限占比相应下降。
娄洪表示，与去年相比，今年地方政府债券发行主要有以下两个特点：
一是发行定价市场化程度进一步提升。上半年地方政府债券发行利率比国债高42个基点，较去年扩大3个基点，基本反映市场实际供求关系。主要是财政部加强指导，地方财政部门、承销团成员按照市场化要求规范发行，市场化定价机制对地方政府债券发行利率走势的作用不断增强。
二是市场认可度提高。上半年地方债券平均投标倍数（投标量/计划发行量）为2.56倍，较去年平均水平增加0.68倍。主要是随着地方债券发行定价市场化水平不断提高，债券市场投资者对地方债券的认可度逐步提升，投资需求增加。
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