本报电 在新疆医科大学读书的郜志远放假回家，立马向帮扶工作队队长王燕汇报学习情况。王燕是河南西平县妇联副主席，挂帮洪杨村。去年高考前夕，王燕了解到郜志远家庭困难，想放弃学业，就用自己的人生经历开导他，通过“圆梦计划”争取到5000元资助。

助力脱贫攻坚，西平县帮扶干部走家入户，针对因学致贫、因残致贫、因病致贫、因老致贫等，开展精准扶贫，一村一策、一户一策，收到良好效果。芦庙乡茨元村委四组农民陈金、李翠兰夫妇现在已经70多岁了，儿子先天聋哑，驻村乡政府干部鼓励陈金父子从事房屋内墙粉刷，如今全家每个月收入7000多元。到今年6月，全县11个村2327户7046人脱贫。

（张大辉 周文丽）

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 10 版）

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