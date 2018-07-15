本报电 江西上饶广丰区西山底村农民俞彩霞发展马家柚种植急需资金，恰好广丰农商银行的金融夜校开到村里，推出不需抵押担保的“百福兴农贷”，她立即申请，短短几天贷款到手。

为破解农民融资难、融资贵，在上饶银监分局的指导下，广丰农商银行推出了“百福兴农贷”，采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”的管理方式，整村推进，对辖内所有行政村的农户进行评级授信，农户可到网点窗口快速办理贷款。广丰农商银行还实施了“支农支小”整体规范提升工程，着重加大对现代农业和新型经营主体的信贷支持。截至目前，“百福兴农贷”已发放8604笔，贷款余额3.61亿元，贷款农户人均增收近千元。

（叶剑平 程建平）

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 10 版）

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