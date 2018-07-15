就业稳中向好，劳动者更有奔头

稳中向好，就业市场释放积极信号

年中回眸，这是就业稳中向好的半年。

“稳”体现在越来越多的劳动者找到工作，就业规模持续扩大。今年1—5月，城镇新增就业人数达到613万人，还有230万城镇失业人员实现再就业，72万就业困难人员实现就业。

“稳”还体现在劳动者“饭碗”越端越牢，失业率指标处于低位水平。一季度末全国城镇登记失业率3.89%，同比下降0.08个百分点。5月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比去年同期下降0.1个百分点。

“好”体现在求人倍率达到历史新高，用工需求热度不减。100个城市公共就业服务机构的市场供求数据显示，一季度劳动力市场保持活跃，求人倍率达到了1.23的历史新高，岗位需求数大于求职人数。制造业用工稳定扩张，需求同比增长5.2%，高于总需求增速0.7个百分点。

“好”还体现在重点群体就业稳中有增，越来越多人开启幸福生活的大门。一季度末，外出务工农村劳动力总量17441万人，比去年同期增加188万人。就业困难人员就业43万人，同比增长2万人，也创下历史同期最高水平。截至5月末，累计帮扶781万建档立卡贫困劳动力实现就业。

“作为国家宏观调控的重要指标，就业市场稳中有进，释放出积极信号，说明我国经济总体运行平稳。”人社部新闻发言人卢爱红说。

“今年以来，我国经济总量持续扩大、经济结构持续优化，有力带动了就业增长”，卢爱红说，特别是服务业比重持续加大，一季度末服务业在经济中的比重达56.6%，对就业拉动能力进一步增强。

此外，随着商事制度、“放管服”等改革的推进，新发展动能持续增强。“一季度我国新登记企业132万户，日均新登记企业1.47万户，创业带动就业的倍增效应得到了持续发挥。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣说。

职工工资合理增长有盼头，退休人员保障越来越好

这是劳动者更有奔头的半年。

最低工资标准接连调整，工资合理增长有盼头。2017年，全国有20个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度为11%；截至今年6月1日，全国又有8个地区调整最低工资标准，平均调增幅度为12.3%。“各地调整最低工资标准，较好保障了低收入职工劳动报酬权益。”莫荣说，部分地区还发布了工资指导线，为促进职工工资合理增长提供信息指引。

国有企业薪酬制度改革进一步推进，体现公平与效率兼顾原则。5月，国有企业工资决定机制改革方案出台，提出建立健全与劳动力市场基本适应、与国有企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

社会保障制度惠及越来越多人，全年参保扩面任务目标已完成过半。截至5月底，基本养老保险参保人数达到92199万人，比去年底增加650万人；基本医疗保险参保人数达到119488万人，比去年底增加1807万人；工伤保险参保人数达到22876万人，比去年底增加153万人。

基金运行形势平稳可控，退休人员的“养命钱”持续保值增值。1—5月，企业职工养老、机关事业养老、居民养老总收入同比分别增长18.2%、41.3%、7.3%，其中企业职工养老征缴收入增长为近5年来同期最高水平。基金累计结余不断增长，分别达到44266亿元、2705亿元、7055亿元。

养老金实现十四连增，退休人员待遇越来越好。截至6月底，北京、上海、青海、河北等多个省市已公布养老金调整方案及发放日期，退休人员养老金迎来普涨。这是继2016年、2017年连续两年统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金以来，退休人员基本养老金再次普涨，调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右，预计惠及1.14亿名退休人员。

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 02 版）

(责编：赵爽、李栋)