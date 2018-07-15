“按照今年竹荪的行情，每家贫困户可按比例分红收入3250元！”在四川省旺苍县尚武镇寨梁村农业专业合作社，村里的法律顾问何学文给65户贫困户讲解持股分红交底。

贫困户马红梅高兴地说：“以前总怀疑村干部‘暗箱操作’，现在村里有法律顾问把关，我们脱贫更有信心了。”目前，旺苍县为全县97个建卡贫困村都免费配备了法律顾问。

实施精准脱贫以来，四川先后出台《四川省农村扶贫开发条例》《关于进一步加强法治保障服务脱贫攻坚工作的意见》《贯彻〈关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见〉实施方案》等，通过法治“活水渗透”，助推20个贫困县摘帽、6206个贫困村退出、454万贫困人口脱贫。

精准滴灌——

培育法律意识

走进广元市利州区工农镇大塘村，百年老树下原本杂草丛生的校园，变成了法治文化宣传阵地，“讲授内容都是村民集体选定的。”村法律顾问秦碧坤说。

“贫困村法律意识不强是个普遍现象。”广元市利州区委书记刘襄渝告诉记者，他们在贫困村开展“春雨滴灌”法治宣传教育行动，实施贫困地区“法治星火”培养计划，落实“六个一”：一村一法律顾问、培养一批法律明白人、建立一个法律援助点、完善一部村规民约、帮助群众掌握一套维权方法、化解一批矛盾纠纷。同时，在贫困村推行移动法庭、坝坝审案、背篼法官等巡回审判服务。今年以来，全区接受法律援助的贫困群众达3500余人次。

目前，四川各地分门别类推进规范化、制度化、法治化建设，各县乡研究制定贫困村法律顾问制度、培养贫困村法律明白人等10多项具体措施，“精准滴灌”培育贫困地区群众的法律意识。甘孜藏族自治州色达县利用“农牧民夜校”“马背宣讲”等平台，主动上门开展政策支持、法治保障；凉山彝族自治州以贫困地区为重点，采取送法下乡、双语宣传等多种形式，开展脱贫攻坚政策法规普法宣传活动2225场（次）。

贫困村要脱贫，带头人很重要。“村里有了法律顾问，我们回来创业也放心。”6月10日晚，通江县瓦室镇鹿鸣村，刚听完法律大讲堂的村民张学凤说，前年他回乡创业时，流转土地遭遇纠纷，村法律顾问张鲜组织双方进行调解，如今成功流转土地290余亩，种上木瓜等经济作物和黄精、海棠等中药材。

四川还以“五个百分百”为重点，破解贫困群众司法救济救助难题，努力实现百分百的贫困群众打得起官司、百分百的贫困群众法律服务费用零支付、百分百的贫困群众手机普法掌上通、百分百的贫困村法律顾问全覆盖、百分百的贫困村治安视频村村通。

契约监管——

让脱贫多一重保障

色达县年龙乡俄热村里，新注册成立的“牦牛养殖专业合作社”正举行母畜发放仪式。村民按照约定提供奶制品，合作社则依法履行收购和销售义务。村民泽仁说：“有了合同，我们不等不靠，放心抓生产就行了。”

前不久，参加大英县法治产联式合作的先锋农牧有限公司法人代表潘小飞，将50万元花椒收购款送到了大英县高山村、登荣村村民的手中。“签合同时就说要给我们60%的利润。”村民张荣高兴地领到半年的收入4220元，今年肯定能脱贫。

张荣所说的“合同”，是在村法律顾问唐勇的全程陪同下，村两委同先锋农牧有限公司谈判了整整两天签订的。唐勇介绍：“合同不光细化了‘企业供技术、保收购，农户供产品、保质量’等权责，还明确了农户、企业、村集体6∶3∶1的分红比例，企业和贫困户成了共赢搭档。”

“过去要是市场不景气，瓜蒌销不出去，一年辛苦就白费了。现在合作社以每亩400元的价格给我们兜底，以契约作保证，再也不担心自然灾害和价格波动了。”望着眼前长势喜人的瓜蒌，大英县金竹村参社贫困户陈志勇笑了。2016年以来，大英县开展法治产联式联营试点，受益农户11347人，人均增收1840元。

掰竹笋、挖野菜、品尝山腊肉……“五一”假期，绵阳市安州区晓坝镇齐心村蝴蝶谷游人爆满，乡村旅游合作社负责人贾垒介绍，合作社发展过程中，法治微社区服务站工作人员全程介入，规范投资协议，审定入股合同，依“契”而行，保障了村里44户126名贫困村民的利益。

精准识别——

实现动态进出管理

贫困户罗元秀的儿子开着一辆白色小轿车回家了？村委会接到群众反映十分重视。

2017年底以来，德阳市罗江区对全县所有建档立卡户开展精准识别回头看，对不符合条件的扶贫对象予以清除，对符合条件而此前没有纳入的对象重新识别纳入。群众一反映，驻村第一书记范刚立即同村两委干部到罗元秀家走访。罗元秀的儿子确实开车回家了，但车是他在成都务工的公司老板的。镇农办、县扶贫办与村组干部邀请两位村民代表一同到县公安局车管所查询，确认该车为成都某公司法人段某所有。风波就此平息。当月，贫困户罗元秀顺利获得贷款建了新房。

在去年底的精准识别回头看中，罗江县共清退不符合条件人员1423人，新增贫困人员1255人。

脱贫攻坚不能漏掉一户，脱贫资金不能乱动一分。目前，四川县级以上人民政府都建立了重大脱贫工作依法决策程序机制，健全脱贫重大政策、重大项目、重大资金使用合法性审查机制。2017年底，绵阳市安州区纪委、扶贫开发局在例行检查中发现，千佛镇老望沟村原村委会主任陈某某在专项扶贫补助资金中违规报销补助。经调查核实后，按照《四川省扶贫开发条例》相关规定，相关党员干部被立案审查，违规发放的补助全部上缴。

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 01 版）

(责编：赵爽、李栋)