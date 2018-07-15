深化中欧合作 应对共同挑战

中欧关系如何继往开来、行稳致远，成为纷繁复杂国际形势中的“稳定砝码”，将成为第二十次中国—欧盟领导人会晤最引人注目的焦点

第二十次中国—欧盟领导人会晤即将在北京举行。这次会晤恰逢中欧全面战略伙伴关系建立15周年、中欧领导人会晤机制建立20周年，又是在单边主义和贸易保护主义甚嚣尘上、大国经贸关系持续紧张的背景下举行，中欧关系如何继往开来、行稳致远，成为纷繁复杂国际形势中的“稳定砝码”，将成为会晤最引人注目的焦点。

作为中国驻欧盟使团团长，我期待中欧双方通过此次领导人会晤，凝聚共识、增进互信、深化合作，共同发出维护多边主义、促进贸易投资自由化便利化的积极信息。

中国和欧盟一直从战略高度看待彼此关系。长期以来，双方超越政治制度和发展道路的差异，致力于打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，为中欧人民带来了切实利益，也为应对全球性挑战做出了积极贡献。以领导人会晤为契机，展现中欧坚持相互尊重、秉持公平正义、寻求合作共赢的积极态度，将为当前充满不确定性的世界贡献重要的稳定因素，也将进一步凸显中欧关系的战略性和全球意义。

中国和欧盟坚持以互利共赢推进务实合作。经贸合作是中欧关系的压舱石。中国坚定不移地推进改革开放，放宽市场准入，改善营商环境，为深化中欧经贸合作提供了重要机遇。中欧将进一步推动“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接，推进中欧投资协定谈判等重要经贸议程。双方也将进一步梳理中欧务实合作成果，规划未来合作方向，努力打造新的合作增长点和亮点。

中国和欧盟始终以鲜明态度维护多边主义。中欧作为两大稳定和负责任力量，在维护多边主义方面有着广泛共识，也有共同利益。双方都认为，必须坚决抵制单边主义和贸易保护主义，共同维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，与时俱进改革多边贸易体制，完善全球经济治理体系。相信此次领导人会晤将就此发出积极、明确信息。诚然，中欧并非在所有问题上都意见一致，但双方完全可以通过坦诚沟通，扩大共识、管控分歧，把聚焦点放到中欧合作的广阔前景和中欧肩负的共同责任上来。这符合中欧关系发展的方向，也符合国际社会对中欧两大力量的期待。

我相信，第二十次中欧领导人会晤将取得圆满成功，为深化中欧各领域务实合作提供行动指南，为共同应对各种全球性挑战提供政治引领。

（作者为中国驻欧盟使团团长、大使张明）

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 03 版）

(责编：赵爽、李栋)