张务锋：提高国家粮食安全和物资储备安全保障能力

图：全国粮食和物资储备局长座谈会在北京召开。

人民网北京7月15日电 （记者李彤）7月13日至14日，全国粮食和物资储备局长座谈会在北京召开。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋参加会议并发言；局党组成员、副局长曾丽瑛、卢景波、韩卫江、梁彦，中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组副组长姜文鹏，局总工程师何毅参加会议。

张务锋表示，新时代开启新征程，新职能赋予新使命，新机构要有新作为。要深刻认识党和国家机构改革的重大意义，明责任、明方向、明任务，牢记使命担当，弘扬创新精神，加快构建统一的国家储备体系。要巩固放大“深化改革、转型发展”大讨论成效，以机构改革为契机，持续转观念、转职能、转方式，科学谋划新时代粮食和物资储备工作，以良好的精神状态不断开创工作新局面。

张务锋说，今年以来，在党中央、国务院和国家发展改革委党组的正确领导下，粮食和物资储备工作取得积极进展成效，实现了机构改革和业务工作互促共进。一是，坚持不懈抓好安全稳定。全面排查整治隐患，强化人防技防物防，筑牢防线、守住底线，确保储存安全、生产安全。二是，积极推进立法修规。加快粮食安全保障立法进程，以良法促进发展、保障善治。认真开展粮食安全省长责任制考核，优化指标、强化导向，严督实查、跟踪问效，充分发挥考核“指挥棒”作用。三是，切实加强储备管理。完善储备体系，搞好收储轮换和应急演练，保证关键时候调得出、用得上。四是，深化粮食收储制度改革。统筹抓好政策性和市场化收购，切实保护种粮农民利益；加快消化不合理粮食库存，尽快回归合理水平；创新完善粮食宏观调控，办好中国粮食交易大会。五是，加快建设粮食产业强国。着眼高质量发展，实施“优质粮食工程”，促进粮食产业创新发展、转型升级、提质增效。六是，完善强化监督管理机制。加大监督检查力度，推行跨区域交叉执法检查，开展政策性粮食库存数量和质量大清查试点，依法查处违法违规案件，增强监管执法的严肃性和威慑力。

“要大张旗鼓地表彰创造佳绩的实干者，深入挖掘和宣传担当作为干事创业的先进典型。”他说，按照“三个区分开来”的要求，旗帜鲜明为担当作为的干部加油鼓劲、撑腰壮胆，严格依规治理不作为不担当行为，形成想作为、敢作为、善作为的良好风尚。

江苏、浙江、安徽、湖北、广东省粮食局和河北、黑龙江、广东、陕西、宁夏储备物资管理局主要负责同志作了交流发言。

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团粮食局，各储备物资管理局（办事处），国家粮食和物资储备局各司局单位主要负责同志参加会议。

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