6月放贷符合预期 货币政策或有放松空间

中国人民银行日前发布6月社会融资数据显示，6月社会融资规模增量为1.18万亿元，较上年同期减少5902亿元。人民币贷款增加1.84万亿元，同比多增3054亿元。6月M2货币供应同比增8%，增速创历史新低。

业内人士表示，整体来看，6月份信贷放量符合预期，但社融、M2同比均不及预期，表内信贷难以承接表外融资的局面仍在继续，货币仍有进一步放松的空间，未来两个月央行再次降准概率较大。

对于社会融资规模增速下滑原因，央行新闻发言人阮健弘回应称，主要与各方面加强监管、去杠杆政策效应逐步发挥有关，比较突出的体现在委托贷款和信托贷款上。“资金运用方面，前期有较多委托贷款、信托贷款投向地方政府融资平台和房地产企业，去杠杆过程中，这些行业的不规范融资在减少。”她表示，应该看到，6月末人民币贷款、企业债券余额分别同比增长12.7%、8.7%，一定程度上对冲了委托贷款、信托贷款下降的影响。此外，资产证券化产品发行加快，不良贷款核销力度加大，“若还原这些因素，实际贷款增长会更多。”

继4月“置换式”降准后，央行6月再度定向降准，银行间流动性较为充裕，DR007和R007利率均处于17年以来的低位区间，多位业内人士表示，货币结构性宽松趋势有望延续。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，货币政策将继续往中性偏松的方向调整，降准会陆续有来，但流动性宽松向实体融资传导遇到一些障碍，单纯依靠货币政策的边际作用在不断下降，有必要更大力度启动财政政策，或者对监管环境做出适度调整。

海通证券首席宏观分析师姜超认为，今年金融监管政策进一步规范后，非标融资大幅萎缩，信用风险上升冲击低等级信用债发行，货币流向实体主要依赖银行贷款，而受到贷款政策的限制，表外融资难以回归表内。预计社融增速或将继续下行，信用风险上升。

整体来看，中泰证券研报预计，稳货币、宽信贷、紧信用将会是今年市场的基本格局，央行对于流动性合理充裕的把控将继续利好资金面，信贷投放也会更加积极，但在调结构的大方向中，宽松的流动性能否转化、何时转化、怎样转化为信用扩张，依然存在较大不确定性，信用和利率背离格局何时反转仍需等待更加明确的信号。

实习记者 向家莹 北京报道

(责编：岳弘彬、曹昆)