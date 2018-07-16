上半年中国经济数据今公布 三大重磅指标受关注

中新网客户端北京7月16日电(记者 李金磊)按照日程安排，国家统计局今日将公布中国经济“半年报”，上半年国内生产总值(GDP)等数据将出炉。在当前形势下，上半年经济是否继续稳中有进？就业形势是否继续平稳向好？收入增速能否逆转跑赢GDP增速？三大重磅指标备受关注。

上半年GDP增速如何？

今年一季度中国经济同比增长6.8%，这个增速和去年四季度持平，经济增长率已经连续11个季度稳定在6.7%-6.9%的区间。

上半年中国经济能否延续这一良好开局？我们来看一组先期披露的数据：上半年居民消费价格指数(CPI)上涨2.0%，处于3%左右的调控目标之内；上半年外贸进出口较快增长，出口增长4.9%，进口增长11.5%；上半年全社会用电量同比增长9.4%；6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%，连续23个月保持在扩张区间。

国家统计局局长宁吉喆6月26日曾发表署名文章称，今年以来，一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施效用持续发挥，减税降负等支持实体经济发展的政策力度加大，经济运行呈现出增长平稳、就业扩大、通胀温和、国际收支改善的良好格局。

多家研究机构认为，上半年中国经济继续在合理区间运行，预计经济增速在6.7%-6.8%左右。

中国银行国际金融研究所的研究报告称，今年上半年，国际贸易、金融市场、地缘政治形势复杂多变，中国经济运行面临很大的不确定性，但在世界经济持续复苏、国内新动能不断增强和房地产市场升温等因素的支撑下，中国经济总体上延续了企稳向好态势，估计GDP增长6.7%左右。

就业形势是否继续平稳？

就业是经济发展的重中之重，也是最大的民生，更是判断宏观经济是否稳定运行的重要数据之一。今年一季度，中国首次公布城镇调查失业率，判断就业形势有了更为科学、准确的指标。

一季度的数据显示，就业稳步扩大，一季度各月我国城镇调查失业率稳定在5%左右。特别是31个大城市城镇调查失业率继续保持在5%以下。

而最新的数据显示，调查失业率继续保持低位。5月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.1个百分点。

从就业人数来看，今年城镇新增就业预期目标1100万人以上。人社部最新数据显示，今年1至5月，我国城镇新增就业人数达到613万人，比去年同期增加14万人，创历史新高。

可见，前5月就业人数就完成了全年过半的就业任务，上半年的就业数据相信依然会让人眼前一亮。

收入增速能否跑赢GDP增速？

相对于GDP数字，大家更为关心，上半年居民收入会达到什么水平，其增速能否跑赢GDP增速。

国家统计局数据显示，一季度，全国居民人均可支配收入7815元，扣除价格因素，实际增长6.6%，继续快于人均GDP增速。

不过，居民收入增速却没有跑赢GDP增速。专家解释称，一季度跨越春节假期，一些产业二三十天都没有生产活动，这期间也不会有工资收入。第一季度的数据通常仅供参考，要考察收入情况还是要看全年数据。

即将公布的上半年居民收入增速能否逆转，跑赢GDP增速，外界对此抱以期待。(完)

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