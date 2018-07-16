阳江核电5号机组具备商运条件

本报阳江7月15日电 （记者李刚）记者今日从中广核阳江核电站获悉：阳江核电站5号机组顺利完成168小时示范运行，机组运行状态稳定，具备商业运行条件。

阳江核电5号机组于2013年9月18日正式开工建设，2018年5月23日实现首次并网，其后机组进行了一系列启动调试试验，最终顺利通过168小时满负荷试运行。

阳江核电5号机组满足“三代”核电主要安全指标，是我国首个满足“三代”核电主要安全指标的自主品牌核电机组，其采用的ACPR1000技术路线在CPR1000+基础上实施了31项安全技术改进，所采用的“和睦系统”实现了核电站“神经中枢”中国造。

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 10 版）

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