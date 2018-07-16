吸收外资，我们更加有魅力（热点聚焦）

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联合国贸发会议6月发布的《2018世界投资报告》显示，2017年全球外国直接投资（FDI）为1.43万亿美元，同比下降23%。这不仅是该项数据历史上少见的连续两年下滑，也与加快增长的全球GDP及贸易形成鲜明对比，有些出乎意料。尽管全球外国直接投资低迷，中国利用外资却不断亮出好成绩：2017年，中国吸引外国直接投资1360亿美元，创历史新高。今年上半年，实际利用外资4462.9亿元人民币，继续保持增长态势。

劳动力成本上涨、资源土地约束加强、超国民待遇政策退出……近几年，我国利用外资传统比较优势发生的变化，一度引发有些人对外资是否会撤离的疑忧。然而，事实证明，中国不仅保持了对跨国公司投资的吸引力，而且实现规模质量双提升。在传统优势不断弱化的今天，中国利用外资又有了哪些新魅力？

“市场牌”——

中国机遇潜力巨大

英国石油（BP）近期正式宣布，将在中国展开新一轮的加油站网络扩张，未来5年内新增1000座加油站，并有可能提供电动汽车充电服务。“BP看好中国市场机会，愿意持续加大在华投资。我们将通过高质量的产品和服务，为中国消费者带来差异化的体验。”BP中国相关负责人说。

从今年上半年的数据看，我国高技术制造业利用外资保持较快增长势头。制造业实际使用外资1348.3亿元人民币，同比增长4.9%，占比达到30.2%。高技术产业实际使用外资同比增长1.6%，占比达到20.9%。高技术制造业实际使用外资433.7亿元人民币，同比增长25.3%。

“中国对外资的吸引力不减，很重要的一个因素是不断扩大的市场机遇。”对外经贸大学教授桑百川认为，在今后相当长时期，我国仍处于发展上升期，蕴含巨大内需。中国市场不仅规模在扩张，结构也在快速升级。人均收入水平提高、消费结构升级会带来很多新需求。居民需要更多优质的信息、医疗、健康、金融、文化等服务产品，跨国公司在这些领域有一定优势。

在消费领域，安全优质的产品更有销路。“我们最早将淀粉酶技术引入中国企业，在淀粉深加工过程中逐步替代化学品。中国消费者对更好产品的追求和对美好生活的向往，为诺维信的发展提供了更多机会。”工业酶制剂和微生物产品制造商诺维信公司亚太区总裁戴彤说。

在工业领域，经济转型升级催生新市场。位于徐州的卡特彼勒制造工厂，已成为其全球规模最大的挖掘机制造中心。“中国经济高质量发展给包括卡特彼勒在内的众多企业带来新机遇，中国经济生机勃勃，在基建、矿产、能源、电力等行业具有相当可观的市场潜力。”卡特彼勒全球副总裁陈其华说。

巨大的市场给在华外资带来丰厚利润。美国咖啡公司星巴克公布的2018财年一季度财报显示，其中国区营收同比上涨30%，同店销售增幅达到6%，远高于其全球同店销售2%的增幅，中国已成为星巴克除美国外的最大市场以及业务增长的主要推动力之一。

根据中国美国商会今年发布的《2018中国商务环境调查报告》，得益于中国经济的良好表现，64%的会员企业表示收入上升，75%的受访企业表示实现盈利，是过去3年比例最高的一次。

“近年来，中国市场对在华外资企业全球业绩增量的贡献越来越大。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说。

“开放牌”——

外企拥抱更多领域

大幅扩大服务业开放、基本放开制造业、放宽农业和能源资源领域准入……新修订的2018年版外商投资准入负面清单6月底正式出炉。与2017年版相比，新版负面清单从63条减少到48条，明确在22个领域大幅度放宽市场准入。

清单更小，开放更大。比如，在金融领域，取消银行业外资股比限制，将证券公司、基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资股比放宽至51%，2021年取消金融领域所有外资股比限制。

“中国公布的负面清单是非常受欢迎的，也是中国向世界敞开大门的又一例证。中国对商业银行的外国投资限制正在解除，期待更多英国金融公司进入中国市场。”伦敦金融城政策与资源委员会主席凯瑟琳·麦吉尼斯说。

全球贸易和投资领域的保护主义有所抬头，成为影响全球外国直接投资的最大不确定性因素。在这样的背景下，一度有声音担忧，中国还会一如既往地保持扩大开放的节奏吗？

“明眼人都看得出并且感受到，中国言出必行，对外开放的大门正越开越大。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，从日常生活消费到制造业服务业，一系列扩大开放的重磅举措接连落地，给外商投资吃下了“定心丸”。

得益于越来越快的开放脚步，外资能够在中国拥抱更多领域。5月，银保监会正式批准工银安盛人寿发起筹建工银安盛资产管理有限公司，这是我国近期提出扩大金融业开放以来获批的国内首家合资保险资管公司。中国人民银行收到英资跨境收款企业“世界第一公司”（World First）进入第三方支付市场的申请，意味着我国第三方支付领域也向外资开放。

新版《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》正式取消对于新能源汽车的外资股比限制，特斯拉（上海）有限公司成为中国放宽汽车行业外资股比限制后首家在华设立的独资车企。

近日，上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录，迄今为止上海最大外资制造业项目、规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户临港地区，特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心同时揭牌。

特斯拉公司董事长兼首席执行官埃隆·马斯克介绍，集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，是特斯拉继美国之外的首个超级工厂，也是最先进的电动汽车工厂。特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心，是特斯拉全球研发体系重要组成部分，主要从事电动汽车方面研发创新，将积极推动电动车创新技术成果转化。

联合国贸发会议投资和企业司司长詹晓宁认为，近来中国宣布一系列投资便利化以及招商引资的措施，在此推动下未来流入中国的外国直接投资有望继续保持在高位水平。

“环境牌”——

营商便利实实在在

今年6月底之前，我国实现外商投资企业商务备案与工商登记“一口办理”。外资企业或外国投资者通过登录各地市场监管部门网站上的“单一窗口”，在线填写“单一表格”，就可以同时办理商务备案和工商登记手续，整个过程“无纸化”“零见面”“零收费”，不用跑两个部门，也不用重复填报信息，节约时间成本、人力成本。

商务部副部长王受文说，每年我国新设立外资企业超过3万家。“一口办理”是在引进外资的关键环节发力。实行“一口办理”，是深化外商投资领域“放管服”改革、改善投资环境的重要举措。

投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。过去，中国吸引外资主要靠优惠政策，现在更多靠改善投资环境，通过加强同国际经贸规则对接、增强透明度等措施，让来华投资的外商感受到实实在在的便利。

“化妆品进口手续由审批改为备案，不仅审批流程简化，更为外资企业节省了人力和时间成本，物流仓储成本也随之下降。”资生堂（中国）投资有限公司负责人介绍，从去年5月份开始，中国启动进口化妆品“审批改备案”试点，商品进口周期从至少2个月缩短为5个工作日，国内消费者在家门口就能紧跟国际美妆潮流。

更加公平、透明、便利的市场软环境，增强了外企深耕中国市场的意愿和信心。中国美国商会报告显示，近六成受访企业将中国列为三大投资目的地之一，1/3的企业计划2018年扩大在华投资10%以上；中国欧盟商会《商业信心调查2018》报告显示，超过一半的会员企业计划扩大在华运营规模；日本国际协力银行调查显示，2017年中国再次成为日本制造业跨国公司投票评选的最有潜力业务发展地。

商务部新闻发言人高峰说，当前，随着世界经济复苏进程，跨国投资出现回暖迹象，各国对跨国投资的吸引力度不断加大。“虽然面临激烈的国际引资竞争，但中国有持续增强的高水平产业配套能力、高素质的人力资源、持续优化的营商环境、巨大的市场潜力，我们有底气实现利用外资的高质量发展，让中国始终成为外商投资的热土。”

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 18 版）

(责编：冯人綦、曹昆)