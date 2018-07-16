发明专利也能抵押贷款（财经故事）

银行服务要顺应企业需求

辽宁阜新天源钢球制造有限公司是一家集科研、生产、商贸于一体的特种精密钢球生产企业。这几年，企业发展前景不错，但资金不足一直是个“卡脖子”的难题。

“我们公司是科技创新型企业，每年需要投入的技术研发资金不少，特别是前期开发阶段，需要的资金量就更大了，但投资收益不一定能马上显现。”天源钢球公司负责人郎翠萍说，“对企业来讲，一味依靠自有资金发展挺艰难的。但从银行借钱也不容易。科技型企业大多轻资产，没抵押，有的只有手里的发明专利，一般银行不太认这个。”

随着企业发展进入“快车道”，不得不借助外力。“当时公司在搞技术研发，为了完成订单还要购买原材料，急需资金，土地手续还没办下来，办不了抵押贷款，但是我们有专利权，所以抱着试试看的想法找到了阜新银行。”郎翠萍回忆起与阜新银行首次合作的情形，“没想到阜新银行了解到我们的需求后，立即派员多次实地调研企业的生产经营状况和发展前景，最终为我们量身定制了融资方案，以‘金刚石微粉研磨液循环硬磨剂及其制备方法’专利作为质押，发放了2000万元贷款，解了我们的燃眉之急。”企业利用贷款进行技术改造，生产一盘微型球的时间由原来的12小时减少到8小时，每一盘球节约电费、人工费等生产成本360元，每年可节约生产成本186万元。

“类似天源钢球这样的高科技企业，正是急需资金的优质制造业企业，也正是银行想支持的企业。但是在传统借贷模式下，银行会面临不小的风险。如果以专利权来质押，专利权难评估、难认证，而且价值波动很大。最初我们银行也是有顾虑的。”阜新银行客户经理李莹姝说，“但银行只有适应企业需求，改变内部流程和管理模式，提升银行自身的风险控制能力，才能真正服务实体企业。”

目前，阜新银行已为天源钢球公司发放专利权质押贷款余额7050万元，不仅解决了企业融资难题，还为企业节省抵押评估、担保和过桥费用等近100万元。在银行支持下，企业解决了高精度微型球生产技术的瓶颈，实现年销售收入增长25%，年产能200亿粒高精度钢球制品。

多方共解科技企业融资难

近年来，辽宁银监局通过加强政策引领和窗口指导推动辖内银行业积极开展专利权质押融资业务，解决轻资产类科创小微企业抵押物不足问题，小微企业贷款的可获得性和满意度得到有效提升。据介绍，2018年上半年，辽宁辖内银行业应用专利权质押融资方式为企业贷款15亿元，其中以专利权为主担保方式的占80%。

地方政府也助力初创期轻资产科技企业投资，建立辽宁省产业（创业）投资引导基金，引导社会资本投向经济结构调整、产业升级、创新驱动类投资项目。目前该基金规模100亿元，预计可以撬动200亿元社会资本进入股权和创业投资领域。沈阳、大连、鞍山等10个市试点设立知识产权质押融资风险补偿基金，为知识产权质押融资提供风险分担和补偿，目前该基金总规模为1.5亿元。

“推动金融资源向薄弱领域倾斜，解决金融供给不平衡不充分的矛盾，一直是我们小微企业金融服务工作的重点。”辽宁银监局局长文振新表示，“下一阶段，我们将进一步加强与工信委、知识产权局等相关部门的沟通协调，推动完善专利权质押评估制度、专利权质押融资风险管理机制、专利权交易市场等要素，逐步构建市场化的专利权质押融资风险补偿、保险、担保机制，充分发挥银行、中介服务机构与企业各方面的积极性，为专利权质押融资市场化、规模化发展创造良好的市场环境，让更多中小微企业获益。”

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 18 版）

(责编：冯人綦、曹昆)