“民企办社会”稳健方长远（各抒己见）

量力而行，就是要把握好“办社会”的投入、规模、范围、节奏，把握好“度”。地方政府部门应当更主动地了解企业所需，更积极地发挥“有形之手”的作用

“都说企业不再‘办社会’了，可一些民营企业却办起了社会。”前不久到东部某三线城市搞调查，一位民企负责人告诉笔者，近年来该企业先后开办了8所学校，从幼儿园到高中再到技校，如今在校生都快赶上员工总数了。今年年初，企业在员工的呼吁下，又办起了一家医院……

开学校、办医院，原非企业专长，亦非企业必需。之所以这样做，企业自有考虑：员工在子女教育和就医方面没了后顾之忧，想必更能集中精力工作；自建学校培养人才，专业设置更对路，毕业后可直接使用。近年来，这种“民企办社会”的情况并不鲜见。有的企业为了让买不起房的员工在大城市有个安身之处，建起了集体宿舍、高档公寓；有的企业为了给员工减轻压力、提供方便，办起了幼儿园、托儿所。除此之外，还有办食堂、办咖啡馆、承包农场直供蔬菜的等等。

过去，一些国有企业陷入困局，很大程度上就是因为背负了企业办社会的沉重包袱。现在，为什么一些民企自加压力、办起社会呢？

民企花的是自己的钱，“办社会”往往是应对外部环境的主动选择。某种意义上说，“民企办社会”折射出企业家们经营理念的进步——在发展壮大、具备一定实力之后，越发注重人才的稳定度、团队的凝聚力，越发注重通过当期投入来优化软环境以提升长远的硬实力。

“民企办社会”的初衷是好的。当然，从此事中窥见问题、提些建议也是有必要的。

一来，对于企业来说，要谨记一点——量力而行、遵循规律。

量力而行，就是要把握好“办社会”的投入、规模、范围、节奏，把握好“度”。企业作为市场主体，经营目标在于盈利，生存底线也在于盈利。“办社会”如果超过了必要的“度”，就会既占用资金又牵扯精力，时间一久，负担难免加重，乃至影响企业的竞争力，从而背离“办社会”的出发点。

遵循规律，就是请专业人做专业事。有些企业为给员工盖住宅楼，自己找设计院、找施工方，全套做下来后才发现，成本比请专业开发商高出不少。俗话说，行行有门道，隔行如隔山。企业“办社会”，简单易行的可以亲自上阵，专业复杂的最好还是另请高明。当然，具体操作中也应机动灵活，或者当个“甩手掌柜”，或者与专业企业、地方政府合作，追求共建共享，或者与发展副业相结合，既服务员工、又增加盈利点，总归得遵循规律、效率优先，没必要一味“大包大揽”。

二来，也要给相关部门提个醒。

现在有些企业“办社会”，很大程度上是因为所在城市公共服务有短板，这类情况更多存在于三、四线城市。这些地方政府部门，应当更主动地了解企业所需，更积极地发挥“有形之手”的作用。既然企业普遍存在类似诉求，不妨由政府部门出面，整合各方力量，打包解决相关问题，如此既能为辖区企业解难，又能让城市百姓受益，何乐而不为呢？

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 19 版）

(责编：冯人綦、曹昆)