推进资源共享  避免重复建设（企业视窗）

日前，由中国铁塔股份有限公司承建的港珠澳大桥公网覆盖工程完工，三家运营商的网络验收测试全优。该公网覆盖工程的基础设施全部共享利用现有大桥设施资源，总体投资成本相比传统模式下降了66%，建设周期缩短了65天。这是中国铁塔践行共享经济的又一个生动案例。

中国铁塔董事长、总经理佟吉禄表示，中国铁塔因共享而生，成立三年多来，在通信行业内深入推进资源共享，坚持“一家建设、多家使用”“能共享、不新建”，快速推动了移动网络超常规发展，基本杜绝了行业内的铁塔重复建设现象。三年多来共累计改造及新建交付的铁塔站址达到146.2万个，助力我国建成了全球最大的4G网络，为数字经济、新兴产业发展提供了强有力的基础支撑，累计相当于少建铁塔60.3万个，减少重复投资1073亿元，节约土地资源2.8万亩，经济效益和社会效益显著。

——从主要面向通信行业拓展到面向全社会，推动“通信塔”与“社会塔”相互转变。中国铁塔利用188万个站址等资源优势，立足行业共享，面向环保、广电等十几个行业扩大社会共享，提供以“资源共享”为核心的跨行业站址应用与信息服务，持续提升价值创造能力。在生态环境部“2+26”空气质量网格化监管项目中，中国铁塔一个月内在20多座城市部署了超过1000台PM2.5监测设备；在天津、河北等地，提供环保监控信息化解决方案，预计全年将建成监测点超过2万个。

——从铁塔的单一功能共享向电力接入、末端传输、社会资源等综合共享扩展，使各类资源迅速转化为新的生产力，降低基站建设成本，提高建设效率，高质量推动4G、5G网络布局。例如，西成高铁充分利用铁路机房、线缆槽道等现有资源，仅资源占用费就降低了60%。通过与两大电网公司进行“共享铁塔”合作，利用已有的电网铁塔杆体进行基站建设，大大降低对塔体及基础的建设投资，平均每个站可缩短建设周期约60天，并大量节约土地资源，减少钢材、混凝土消耗。目前，中国铁塔已储备千万级社会杆塔资源，作为4G、5G基站站址备选。

目前，中国铁塔已与29个省区市的政府签订了战略合作协议，共同推进信息基础设施建设。在未来5G、物联网发展中，倡导共享经济的中国铁塔大有可为。

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 19 版）

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