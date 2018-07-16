网购评价黑产链探秘:层层外包 中间人买卖评价可赚钱

给你2元钱，在你购买商品的评价中，为他人做广告，但你无法判断广告的真实性、合法性，你愿意吗？实际上，在这种发布优惠券和广告的评价中，消费者起到了“帮凶”的作用。

消费者李女士表示，自己在网购时经常会参考他人评价，尤其是带有图片的评价；不过最近却经常在评价图片中看到“+V优惠券”、“领券购物”等字样，引导其他顾客在其他社交网络添加好友。添加好友后，对方真的会给李女士优惠券，同时还会引导李女士在另一网站上搜索低价商品，甚至自己做“评价赚钱”的买卖。这其中的奥秘何在呢？

电商网站评价中现二维码

根据李女士的提示，北京青年报记者在天猫一些人气高企的商品“评价”中，看到了“便宜找他+V280**”、“立即抢券+tb**”等图片。图片上还做出了“10元”、“30元”等价值不等的店铺优惠券图案，另外，评价中也会附上几张特别标准的实物照片，让人感到评价真实可信。

这些评价的文字也大同小异，“这次真是赚到了！这次优惠活动还挺大的，以前都很少有这种活动，亲们一定想知道我是怎么买到这么划算的吧，请仔细看下面图片，亲们就知道是怎么买到这么划算的宝贝了……”下面配上的抢券图片引导其他消费者添加好友。

那么这些活动是官方的吗？北青报记者询问了几个店铺的客服，对方都表示，“这不是我们店铺的活动，建议您仔细甄别，不要轻信。”有的还表示，“根据网站规则，我们无法删除任何评价，只能提醒您自己注意。”

有店铺客服表示，自己也很苦恼，经常在一些销量好的商品下发现这样的广告评价，但根据系统规定，商家无权私自删除消费者的评价，因此也很难处理。“这其实是其他商家利用购买商品的消费者为自己店铺或网站引流，消费者可以从中拿到几元钱好处费，但其实影响的是其他消费者的购买体验，有些优惠券甚至有欺骗成分。”

领取的优惠券其实是店铺优惠券

北青报记者按照图片提示，添加一张评价图片内的微信号加为好友后，进入一个自助“返利”系统内，“您有两种方式，快速查优惠券省钱！一是分享商品链接给我，自动查找优惠券和返利；二是发送关键词，如短袖女。”

按照系统提示，北青报记者将天猫的该商品链接发送到对话框后，果然领取到了该店铺的10元优惠券，可以在电商网站内下单时使用。那么为何该系统如此神奇？

回到电商网站，一店铺的客服人员表示，“该优惠券可在‘店铺首页’或商品下方的‘优惠-店铺优惠券’等渠道直接领取，并非您提供的渠道专属。”换句话说，这些优惠券在天猫店铺中就可以直接领取，不需要利用站外的优惠券派发系统，加评价中联系方式好友、再进入系统领取优惠券的方式是舍近求远。

收评价群有数百个

北青报记者发现，在该自助返利系统内，还写有“加好友，收评价，2元一条”的字样。根据微信号添加好友“睿”后，对方表示，按照她的要求对自己已购买的商品进行评价，即可赚钱。“亲把你以前在天猫上购买过的宝贝，需要全评或追评的，把链接发给我，我根据你买的产品给你文字和图片，你直接复制去评价！全评=初评+追评一次2元，单独10天内追评，一次1元。”

北青报记者将一件女士上衣的链接发送给她，几分钟后，“睿”发送回来4张图片和2段评价文字。图片中除了3张衣服的详拍图之外，还有一张印有“购物有方法+V43**”字样的类似“优惠券”的图片；两段评价文字则共有400余字，包括对商品的介绍、对店铺评价及推荐使用优惠券的字样：“这次优惠活动还挺大的，以前都很少有这种活动，亲们一定想知道我是怎么买到这么划算的吧，请仔细看下面图片，亲们就知道是怎么买到这么划算的宝贝了……”和天猫上的广告评价如出一辙。

北青报记者还发现，“收评价”的大有人在。记者搜索到了上百个名为“收评价”的社交群，群内数百人在购物后直接与群主交流并撰写评价，群主表示“现结，直接打款”。而在“收评价”贴吧内，有“收评价”的网友写道：“收评价2元，量大价高。要求商品的购买价50元以上，月销量500以上，累计评价30到10000条。评价时候要带上追加评论，内容和好评内容一样就可以了。淘宝不要，虚拟产品不要，天猫超市不要，已下架商品不要，书籍、旅游门票、活性炭等不要。”下面有网友留言表示，“想做”。

天猫表示已推出商家处理方法

有消费者表示，自己在网购时，通常会先看他人评价，再看商品详情。“我认为评价更值得参考，谁知其他人发的评价图片是广告。评价语也是一大段抄袭来的，再加上一大段无用的追评，简直浪费时间。现在在互联网投放广告都要标注是广告，这样的做法就像以前的牛皮癣小广告。”消费者于女士表示。

互联网分析师张江健对北青报记者表示，商品评价的初衷是通过已购买顾客的反馈来给其他顾客作消费决策参考，也通过评价机制来监督商家做好顾客服务。如果给予消费者报酬来写评价或者用评价来引流都属于虚假评价，会让评价机制失去价值，电商平台可以通过技术手段制止或者过滤掉虚假评价为顾客营造一个良好的消费环境。

天猫方面负责人对北青报记者表示，阿里方面早在去年年底就面向商家推出了“广告评价极速处理权益”，该权益就是针对这类在评价中夹带广告的做法的。所有天猫商家可以在商家中心等拥有“评价管理”的系统入口，找到“投诉主评/追评”的按钮，选择“广告”进行投诉，工作人员会极速处理这类投诉，10分钟后即可屏蔽该类评价。

另外，有天猫方面人士表示，平台早已有规定，禁止消费者在评价中发布不实信息等违规内容，而平台也正在通过技术手段识别、处理这类信息，一经发现、立即删除。消费者也可能因此而受到封停账户等处罚。

优惠券三级代理存风险

除了收评价外，“睿”还劝北青报记者做“优惠券代理”。“已有3万多名宝宝使用省钱小助手发展下级躺着赚钱啦！”据介绍，加入该代理后，可以通过“发展下线”的方式来赚取好友的购物提成。“睿”给记者发来一个网站，让记者用她的邀请码来注册和购物。“你可以先体验一下啊，好用的话就推荐你的亲朋好友都来这个网站购物。这里面有大量优惠券，要记得让他们使用你的邀请码注册，这样他们购物时你就会有奖励。”她表示。

北青报记者发现，在该网站购物，会员可以通过两种模式盈利，一种为三级代理模式，该模式采用三级无限循环计算方式，普通用户需要升级代理，需要邀请3位用户加入系统才行；另一种为店长模式，店长为整体团队的领导，拥有超出3级模式的特权，可以通吃整条销售线的提成，代理用户需要升级店长，需要直接代理80位，间接代理120位。

据介绍，成为代理后，就可以获得佣金。在“睿”所给出的网站上购物，或者在该系统内领取优惠券，都会被计算交易金额，本人可以获取二级下线的20%的佣金，三级下线的15%的佣金；如果是店长模式，则通吃所有代理的24%的佣金。

“睿”还介绍称，“我们的模式已经给24万多宝妈、大学生等群体带来了创业机会，目前已经为821万用户省了4亿多元。”随后，“睿”将自己的邀请码给了北青报记者，并教给记者如何一步步加入该体系，并介绍称，“我认为最好最有效的方法就是：发展自己认识的人成为下级，你完全有能力发展50人左右的下级，可以是亲戚、朋友、同事、同学、邻居、宝妈群体等等。此事难度为0；只需心中记得此事，在一些场合相逢，可以聊及此事，通过本身就认识的信任度关系，以及双方共赢的核心价值，很容易就能促成！”

那么，这种三级代理的模式是合法合规的吗？业内人士介绍称，“三级分销”体系具有一定风险。目前法律规定，“拉人头”模式、“交会费”模式和“团队计酬”模式属于“传销”范畴，是违法行为。其中拉人头被定义为，“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的”；团队计酬为“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”。

从“睿”介绍的系统来看，其以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据，不是单纯拉人头。不过，此前有过“2015年湖南长沙三级分销被判定为传销”一案的案例，因此，在后续判定中，还是要看工商部门具体的认定。

财经观察

消费者不能因小失大做帮凶

给你2元钱，在你购买商品的评价中，为他人做广告，但你无法判断广告的真实性、合法性，你愿意吗？实际上，在这种发布优惠券和广告的评价中，消费者起到了“帮凶”的作用，以自己的真实消费者身份，甚至是超级会员、钻石会员等身份，为自己并不了解的商品或网站背书。其他消费者看到这些评价者的评价，会产生一种莫名的信任感，而他们不知道的是，这些评价者可能压根没有使用过这个网站，只是为了一两元钱，才写下了这样不负责任的评论。

其实，对于消费者来说，要为自己的言行负责，传播虚假广告，不论是出于何种目的，都是不合规甚至不合法的。而平台规定，将这类消费者最高处以封号作为处理，是合理的。对于平台来说，有自己的无奈，为他人做嫁衣，甚至是为一些涉嫌传销的网站做嫁衣，也是平台不愿意看到的。

采访中北青报记者发现，收评价的出价有高有低，在这条黑产链上，层层外包，中间人通过赚取真实消费者收益和系统拥有者出价之间的差价而获利。他们宣传的途径包括社交群、贴吧、电商网站等各个渠道，而各种群、贴吧、社交软件的存在，才是这条产业链得以滋生的最肥沃土壤。目前只有电商自身推出了治理办法，而如果社交群、贴吧等渠道通力配合，才可以取得更好的效果。

文/本报记者 温婧

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