原标题：蹭资源定高价 “博物馆游学”猫儿腻多

“我是小木匠”主题夏令营火热招募；“中国通史”学习体验营名额紧俏；“龙的传人”故宫深度研学……伴随着中高考中传统文化试题增加，今年暑假打着博物馆、传统文化旗号的“游学”“夏令营”活动不少，且大多收费不菲。

但记者调查发现，这些听上去很高端的游学项目鱼目混珠，靠网上内容拼讲解词，只要“动手”就标榜“工匠精神”，甚至蹭着免费资源“收费游学”……不仅如此，这些游学项目的质量、价格等监管问题也属空白。

蹭资源 志愿者转脸儿办班

即将升入初中的刘杰，去年参加过类似的博物馆游学活动，进了展厅，他发现带队老师就是照着说明牌念，同学们的问题也解答不了，“挺没意思的。”刘杰说。

还有的“游学”更省事。在国博、自然博物馆展厅中，一些“游学”带队老师，会给学生发“任务单”，然后解散，让学生从说明牌上寻找答案，还美其名曰“自主发现”。在国博，一位组织学生参观的“老师”一本正经地指着骑驼乐舞三彩俑“胡说”：“这件唐三彩造型很生动，大家可以想想当年人们会把它摆放在哪儿呢？书房、卧室，还是会客厅？”但实际上这是陪葬品。

一位博物馆负责志愿者管理的工作人员介绍，有些培训机构会提前派人来当志愿者，“因为每次新展览开幕前，博物馆会请专家为志愿者义务培训，并且提供大量相关背景素材。这些人拿到了内容后，转脸儿就到培训机构办班，收费讲解。”这位工作人员说，对于这种行为，博物馆很难甄别，发现了也只能劝退。

听讲解 两个小时收399元

五花八门的博物馆“游”收费不菲。“10天带孩子走遍中国历史”暑期班，非会员标价每人3550元；“深度讲解故宫（含珍宝馆）”每名儿童报价88元起（不含门票）。还有一些个人通过微信公众号等发布针对孩子们的博物馆暑期讲解，收费百元起步。

今年暑假，一些旅行社打出“国博《复兴之路》大型主题展览研学之旅深度讲解高端团”的广告，大约2个小时讲解收费399元。主办方描述，“资深讲师，多次给高校做专题培训”“学识丰富，极富感染力”，但并未明示讲解人员的相关资质等。一位学生家长抱怨：“这收费快赶上家教了，也不知道水平怎么样。”

缺监管 市场定价无上限

想了解“博物馆游学”的质量，还真没地儿问。

市教委发布的2018年暑假工作通知中明确：加强对夏令营的管理。各区教育部门要明确“谁主办、谁负责”的原则。各个学校组织夏令营要在区教委报备。

但非校办的“博物馆游学”质量、价格到底谁来管？记者先后拨打教育部门、文博部门、物价局、工商部门等9个服务热线，均未得到明确答案。96391教育咨询服务热线接线员建议记者向各区教委“社会力量科”咨询，记者拨打后，被告知“并不负责相关业务”“到底谁负责不清楚”。各博物馆、文物部门对于类似活动也没有审批和监管权。工商部门则表示，目前“夏令营”“国内游学”等尚未纳入企业经营范围类别。

至于收费问题，价格监管平台12358热线接线员表示，类似活动完全是市场定价，没有上限。参加与否决定权在家长，建议“货比三家”。（记者 刘冕）

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免费博物馆门前黄牛公开卖票

本可通过提前预约领取或现场凭身份证换取的免费门票，竟然被票贩子以每张30元的价格，出售给急于进场和不知情的游客。上周六，记者就在北京自然博物馆门前，遭遇了这样的“黄牛”。

14日上午十点半，气温陡升，自然博物馆刚刚开门一小时，现场换票处却已经排出了长达百米的队。记者推算了一下队伍前进的速度，若此时到队尾排队，约1小时后可以拿到门票。由于限流，拿到门票之后，还要再到检票口排长队，至少还要半小时，才可以进入博物馆。

“没提前预约吧？我这有票。”似乎是看出了记者眼里的“焦急”，一名中年男性票贩子主动上前搭讪，他斜挎着的包里，装满了门票和身份证，“我这票也是提前用别人身份证预约领出来的，卖给你30块钱一张，花钱买时间，划算！”据这位票贩子讲，自己早晨领了50张门票，没想到仅一小时就几乎卖光了，多亏其他同行手里票多，能匀给自己一部分，“天气越热，生意越好！”当记者表示自己团队人数较多，希望得到优惠时，票贩子则回答：“团购，25元一张，也可以直接给你提供预约好的身份证，进去了再还我。”

为了维持秩序，博物馆出入口都有保安值守巡逻。然而，看到票贩子兜售免费门票，保安们则无一例外地选择把视线转向别处，似乎是对这种现象“见得多了”。于是现场出现了十分“戏剧化”的场面：保安从北向南巡逻，而票贩子则从南向北售卖，就在两人即将迎头相遇的时刻，保安转个弯，朝另一个方向巡逻了，而票贩子，则依然在用敏锐的目光寻找客户。

记者观察了这名票贩子一小时，期间，他总共卖出了五次票，其中的四次，都是卖给带孩子、急于进场免受暑热之苦的家长。保安无动于衷，票贩子肆无忌惮。

“我来之前查了攻略，说是在你们手里买票就是20一张，你咋卖30？”

“一直30元！大热天儿的，不买拉倒，我这票不愁卖！”

带着孩子来参观的徐女士，尽管做好了购买黄牛票的打算，但还是在博物馆前的马路上因为票价问题和票贩子争执起来。然而，再看看长达百米的队伍和高悬的太阳，她最终还是花60元买了两张票，“要不是怕孩子中暑，我肯定不买。”徐女士闷闷不乐，身边的孩子却是非常开心。拿着两张身份证，二人顺利领到票进入大门，随后又通过铁栅栏将身份证还给票贩子。整个过程，记者看得一清二楚，却没有引起保安的注意。

当天，记者又走访了同为免费开放的国家博物馆和首都博物馆，均未发现黄牛的踪迹。（记者 陈强）

(责编：杨曦、李栋)