稳收入 保民生 促改革 聚焦2018上半年“国家账本”

原标题：稳收入 保民生 促改革 聚焦二〇一八年上半年“国家账本”

今年上半年财政收入情况如何,支出重点领域有哪些?财政部近日召开新闻发布会,财政部国库司负责人娄洪、预算司副司长陈新华、税政司副巡视员袁海尧就大家关心的问题回答了记者的提问。

今年上半年全国财政收入平稳较快增长

据娄洪介绍,综合来看,上半年全国财政收入保持平稳较快增长,主要是经济运行稳中向好为财政增收提供了基本面支撑,工业品价格处于较高水平为财政增收发挥了助推作用,新动能、新产业的发展等为财政增收拓宽了税源基础。

“主要税种占全国财政增收总额的96.7%,共计拉高全国财政收入增幅10.4个百分点,反映出今年以来我国经济继续保持稳中向好的发展态势。”娄洪说,税收收入保持较快增长、非税收入持续下降、二三产业税收总体保持协调较快增长、多数地区收入增长平稳较快是收入运行的主要特点。

具体来看,1至6月,全国税收收入同比增长14.4%,延续去年以来的较快增长势头。其中,与经济运行密切相关的主要税种均保持较快增长。全国非税收入同比下降10.8%,延续去年5月份以来的下降态势,主要受进一步落实各项降费措施等影响,同时也与部分地区清理规范非税收入等有关。

全国税收收入中,第二产业税收、第三产业税收分别增长15.5%、13.2%,比去年全年分别提高3.4个、3.3个百分点。多数行业税收保持较快增长。

东部、中部、西部、东北地区财政收入分别增长8.1%、10.1%、6.2%、5.9%。天津、内蒙古、新疆、吉林4个地区为负增长,主要受清理规范非税收入及上年同期基数较高等因素影响。

“预计下半年财政收入增速将有所放缓。但总的看,财政收入运行将继续保持平稳,全年收入的预期目标能够实现。”娄洪说。

加大投入保民生:增加百姓更多获得感

陈新华说,今年以来,各级财政部门在严控一般性支出基础上,集中力量支持脱贫攻坚、生态环保、教育、科技创新、社保、医疗等重点领域,相关支出得到有效保障:

支持打好精准脱贫攻坚战。1至6月,全国专项扶贫支出1760亿元,同比增长39.7%,着力全面改善贫困地区生产生活条件,推进深度贫困地区精准脱贫。

支持打好污染防治攻坚战。1至6月,全国节能环保支出2627亿元,同比增长16.3%。其中,污染防治支出846亿元,同比增长19.5%,支持解决突出环境问题,加快大气、水、土壤污染防治,促进生态环境质量改善。

支持发展公平优质教育。1至6月,全国教育支出16400亿元,同比增长6.9%。支持增加学前教育供给,改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,推进高中阶段教育普及,完善职业教育和培训体系,支持加快世界一流大学和一流学科建设。

落实创新驱动发展战略。1至6月,全国科学技术支出3644亿元,同比增长25.4%。进一步落实科研项目资金管理改革等政策,加快开展面向目标与结果的财政科技支出绩效评价,提高资金使用效益。

加强就业和社会保障。1至6月,全国社会保障和就业支出16482亿元,同比增长11.3%。及时兑现退休人员的养老金,加强对困难群众的兜底保障。

推进健康中国建设。1至6月,全国医疗卫生与计划生育支出9472亿元,同比增长9.8%。支持完善基本医疗保险制度,促进提升医疗服务能力,做好困难群众医疗保障。

深化财税改革助推中国经济平稳发展

陈新华介绍说,今年上半年,财政部在加快财政支出进度方面采取了一系列措施:及时批复下达中央部门预算,截至6月底,中央本级支出预算已下达95.5%；加快下达中央对地方转移支付预算,截至6月底,中央对地方转移支付预算已下达89.4%；及时下达地方政府债务限额,加快财政资金拨付调度。督促中央各部门和各地财政部门加快预算执行。

今年以来,减税降费接连发力政策密集出台。袁海尧说,上半年出台的深化增值税改革、降低创业创新成本、降低企业成本、支持对外开放、清理规范一批行政事业性收费、降低部分政府性基金征收标准等减税降费政策为企业带来实实在在的效益。

一系列税制改革也在稳步推进。袁海尧说,个人所得税法修正案(草案)已经提交全国人大常委会审议,正在公开征求意见；提高符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限,已经国务院常务会议通过,财政部正在抓紧起草政策文件。下半年,将落实好已出台的减税降费政策,进一步研究出台其他政策措施,优化营商环境,减轻企业负担。

对于大家关心的绩效改革,陈新华说,近年来财政部积极深化预算绩效管理改革,已经初步构建起以项目支出为主的一般公共预算绩效管理体系。2018年进一步扩大预算绩效管理范围,完善工作机制,加强制度建设,推动预算绩效管理工作再上新台阶。(记者郁琼源)

(责编：杨曦、李栋)