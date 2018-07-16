原标题：去年我国新增网民四千万 手机支付用户超五亿人

中国互联网协会近日发布的《中国互联网发展报告2018》显示，截至2017年底，中国网民规模达7.72亿人，相比2016年新增网民4074万人，互联网普及率为55.8%。报告显示，去年中国网络购物市场交易规模达7.18万亿元，同比增长32.2%。网上支付方面，截至去年底，中国网上支付用户规模达5.31亿人，较2016年底增加5661万人，年增长率为11.9%。其中，手机支付用户规模增长迅速，达5.27亿人，较2016年底增加5783万人，年增长率为12.3%。

移动互联网的快速发展带动了网民规模的增长。报告显示，截至2017年底，我国手机网民规模达7.53亿人。2017年手机上网人群占比由2016年的95.1%提升至97.5%，手机已经成为最主要的移动上网设备。

2017年，我国个人互联网应用保持快速发展，应用场景更加丰富。其中，网络新闻用户规模达6.47亿人，网民覆盖率为83.8%，用户规模保持稳定增长。移动社交应用已成为中国网民手机中的必备工具，近一半的用户每日使用移动社交应用3次以上，80%的用户每天使用移动社交应用的时长在1小时以上。更长远来看，中国移动社交应用日均有效使用时间从2016年6月的40.9万分钟增长到了2017年5月的49.2万分钟，其间时有增减，总体呈现螺旋上升态势。

网络出行方面，报告显示，截至2017年底，包括网约出租车与专车快车等在内，中国网络约车用户总规模达4.35亿人，增速为19.2%，基本保持平稳。具体来看，网约出租车用户规模达2.87亿人，较2016年增加6188万人，增长率为27.5%；网约专车用户规模达2.36亿人，较2016年增加6844万人，增长率为40.6%。

该报告还介绍了中国互联网基础设施建设情况。截至2017年底，中国固定宽带用户达3.49亿户，其中50Mbps及以上用户占比达70.0%，100Mbps及以上用户占比达38.9%，是2016年的2.2倍。随着光纤宽带加快普及，中国光纤接入覆盖数达11.3亿，用户总数达2.94亿，占固定宽带用户总数的84.3%。

中国互联网协会研究部主任助理王朔表示，去年中国互联网基础设施建设呈现出骨干网络扁平化程度不断提升、国际通信传输网络建设持续推进、基础网络IPv6支持能力持续增强等特点。（记者喻思南）

(责编：杨曦、李栋)