原标题：世界杯效应提振俄罗斯经济

世界杯效应提振俄罗斯经济

俄罗斯世界杯于15日闭幕，本届足球赛事的举办产生了广泛社会效应，对该国经济短期提振效应明显，旅游、零售、餐饮等行业出现爆发式增长，麦肯锡区域研究报告预计，本届世界杯综合效益将达150亿美元。不过，俄罗斯未来能否从世界杯获得持续性效应仍有待观察。

社会经济效益双丰收

14日，俄罗斯总统普京承诺，将为那些在世界杯结束后希望继续了解俄罗斯的球迷提供签证便利。

普京在莫斯科大剧院举行的世界歌剧明星大型音乐会上表示，“外国客人多次表示，希望带上家人和朋友再次来到这里。对那些喜欢俄罗斯的球迷，我们将考虑给予最大的签证便利，以便他们进一步了解我们的国家。”

国际足联主席因凡蒂诺同日在发言中感谢世界杯的志愿者和组织者的出色表现。“本届世界杯不仅是全球最伟大的赛事，还是世界杯历史上最好的一届。为此，我想真诚的感谢你们”。

俄罗斯世界杯赛事组委会主席德沃尔科维奇14日表示，此次赛事有助于打消球迷和游客对俄罗斯的偏见，俄罗斯通过此次赛事展现出的开放好客形象将持续吸引全球广大游客。

据悉，赛事期间总共发放球迷证件约180万份，约一半是本地俄罗斯球迷；外国球迷中，中国最多，达6.7万份；美国和拉丁美洲地区约占5.2万份。

据不完全统计，赛事期间俄罗斯吸引了超过70万名外国游客，这些游客带火了当地的住宿和零售等行业。莫斯科体育和旅游部负责人说，首都城市吸引旅游者增幅达60%，约300万人。订房网站Booking日前发布预警称，在世界杯最后一周，圣彼得堡和莫斯科的旅店订满率达74%。信用卡公司Visa也对外宣称，俄罗斯本地球迷在四周的赛程中消费高达1200万美元。超市连锁品牌Perekrestok表示，啤酒、软饮和零食消费在世界杯开赛前两周即出现大增。俄罗斯当地消费借贷公司Kviku表示，过去一个月里，客户数量上涨了四分之一，客户主要购买往返于不同城市足球比赛的机票。这家借贷公司还说，视频观看设备同期消费也出现激增，电视机和智能手机的销量增幅比去年上涨20%。

巨大的客流量给俄罗斯经济带来红利，俄罗斯官方期望明年外来旅游人数增长15%。

各界高度评价此次世界杯赛事对俄罗斯的积极影响，香港财政司长陈茂波表示，体育和运动令人着迷，大型体育比赛可成为国际盛事，凝聚人心，以至为社会“带来可观的经济效益”。

红利周期是未知数

由于世界杯赛事期间消费激增，俄罗斯经济短期将获得明显提振，但未来世界杯效应能否持续释放红利仍是未知数。

俄罗斯央行曾预测，2018世界杯的举行将使俄罗斯2018年国内生产总值增长0.1至0.2个百分点。

“举办如此大规模的国际盛会将有助于第二季度的产量增长，到今年年底，其对GDP增长的贡献可能达到0.1至0.2个百分点。”俄罗斯央行负责人表示，世界杯对俄罗斯经济的通胀影响不大，只是对某些城市和某些商品及服务存在短期影响。央行预测俄罗斯2018年国内生产总值年增长率为1.5％至2％，年末通胀率为3.5％至4％。

麦肯锡区域研究报告预计，本届世界杯综合效益将达150亿美元，超过巴西、南非、德国等前几届主办国。

另外，俄罗斯官方数据显示，2018年第一季度俄国内生产总值同比增长1.3％，达22.24万亿卢布（1美元约合63卢布）。今年1月至5月，俄工业生产同比增长3.2％，农业生产增长2.5％，货运量增长3.1％，零售总额增长2.4％。

俄罗斯国民经济和国家行政学院副教授谢尔盖·海斯坦诺夫将今年上半年经济运行的主要特点总结为“低速增长，景气度不甚理想”。海斯坦诺夫说，目前推动俄罗斯经济发展的一个重要因素，是俄政府部门通过大规模投资，支持基础设施项目建设，例如改、扩建世界杯足球赛场馆及配套设施等。这类大项目带动了俄经济领域的投资需求。

海斯坦诺夫预计，今年下半年，当俄政府对基础设施项目大规模投资的拉动效应释放完后，俄经济增速会有所下降。但总的来说，反映俄经济形势的大部分数据都显示，目前俄经济暂无严重问题。俄罗斯经济曾在2015年和2016年出现下滑。

国际评级机构穆迪高级副总裁兼分析师克里斯汀·林德表示：“虽然世界杯会持续一个月，但与俄罗斯的总体经济规模相比，相关的经济刺激措施将显得比较无力。”林德还认为，虽然食品零售企业、酒店和交通收入将出现增长，但这些效果仅是一次性的、短暂的，并不会带来实质性的改变。

外界还担忧新场馆建设后期的利用问题，俄罗斯许多地方政府因兴建或改善赛场而负债累累，未来能否通过运营收益覆盖支出和还贷成本也是一大难题。对于外界的质疑，俄罗斯官方只回应场馆将有效利用，拟投入青少年训练等项目。

中国品牌营销受关注

值得注意的是，除了中国球迷为世界杯经济贡献良多，中国品牌此次以“集团军”模式杀进世界杯，7家中国品牌集体登陆俄罗斯，占据世界杯赞助席位的三分之一。不过，业界提醒，品牌国际化过程中要注意长期布局。

俄罗斯世界杯的赞助商分为三档：国际足联合作伙伴、世界杯赞助商和区域赞助商，全部计算起来只有17家。此次万达成为第一档的国际足联合作伙伴，海信、蒙牛、vivo是第二档的世界杯赞助商，雅迪电动车、指点艺境VR科技公司、帝牌男装则是第三档次的区域赞助商。

专家们认为，中国品牌借助世界杯等世界顶级赛事进行品牌营销，一定要有清晰的市场定位、正确的营销方案。盛开体育CEO冯涛说，从中长期的效果来看，企业必须从市场上有足够的收获，这才是评判商业赞助、品牌营销的最终标准。

莱茵体育副总裁姚振彦分析说，对国际体育赛事IP的赞助不应该是一个短期行为，应该与品牌的国际化步伐同步。而国内个别企业依然拿着相对老式的目光来判断价值，往往容易发生误判——国际赞助和品牌营销，决不能简单地取决于国内的电视曝光率。

冯涛表示，如果是主打国内市场的品牌，从企业发展的战略考虑，体育营销不要盲目跟风，不要为了国际化而国际化。当国内市场相对饱和以后，需要寻找新的国际市场，这才是国际化。

记者 闫磊 综合报道

(责编：杨曦、李栋)