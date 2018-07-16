上半年地方债借新还旧破千亿 置换存量债务近万亿

地方政府偿债压力逐年增大，通过发行新的债券筹资来偿还部分到期地方政府债券本金——即“借新还旧”——或是大势所趋。
近日在财政部2018年上半年财政收支情况新闻发布会上，财政部国库司负责人娄洪透露，今年上半年地方政府借新还旧债券已经达到1341.56亿元。
这是近期财政部首次公布地方政府“再融资债券”这一新物种后，首次披露地方政府“借新还旧债券”的具体额度。地方政府“再融资债券”是指用于偿还部分到期地方政府债券本金。
此前一位财政部人士向第一财经记者表示，再融资债券其实就是地方政府发新债还旧债。其实以前就有借新还旧，但是今年的规模会比较大。
地方政府借新还旧规模不断扩大，突破千亿，与今年以后地方政府到期债务规模剧增直接相关。
与前两年不到3000亿元的到期债务相比，2018年到期债务约8389亿元，此后几年更是超过1万亿元。
不少地方政府财力紧张，财政收支矛盾凸显，地方只能依赖借新还旧来偿债。
根据财政部数据，今年上半年地方一般公共预算本级收入54441亿元，而地方一般公共预算支出高达96221亿元，收支缺口明显，地方依赖中央财政转移支付。
东方金诚首席分析师苏莉曾告诉第一财经记者，国家目前政策允许地方政府“借新还旧”，以此来平滑债务期限结构，避免期限错配风险。
2014年国务院发布的《关于加强地方政府性债务管理的意见》（即国发43号文）明确，地方政府举借的债务可用于适度归还存量债务。中债资信称，2018年到期的地方政府债券规模约为8400亿元，预计下半年借新还旧债券发行规模约五六千亿元。
财政部披露的数据显示，今年上半年发行的地方政府债券中，除了1341.56亿元借新还旧债券外，还有9438.85亿元的置换债券。
根据国务院部署，2018年地方政府置换债券收官之年，随着上半年近万亿置换债券发行完毕，中债资信预计下半年置换债券规模约0.73万亿元，地方政府债务置换接近尾声。
除了借新还旧债券和置换债券之外，今年上半年地方政府新增债券发行规模约3300亿元。按照年初国务院批准的21800亿元新增债券发行计划，下半年地方政府新增债券发行将迎来高峰，总规模约18500亿元。
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