原标题：遏制P2P风险集中爆发 深圳紧急明确平台退出三原则

[ P2P平台可自主选择合适的退出路径，合理处置不良资产，并清退出借人资金，按照分类处置原则，应如实告知协会相关情况，由协会通报监管。退出期间，遵守经营地址不可搬迁、网站不可关闭、高级管理人员不可失联的“三不可”原则 ]

经营地址不可搬迁，网站不可关闭，高级管理人员不可失联。面对突然集中爆发的P2P风险，近日，深圳互金协会紧急下发通知，对P2P平台退出程序做出规定。

7月13日晚间，深圳互金协会下发《关于积极稳妥应对当前P2P行业流动性风险及做好退出工作的通知》（下称《通知》），要求拟主动清盘转型或退出的P2P平台，应建立退出领导小组，退出中定期向监管部门报送业务数据、退出计划执行情况和资金清退进度，并及时安抚投资人情绪。

最近几个月来，在去杠杆导致资金面紧张、债务人违约风险增大，网贷备案不定时延期等因素导致的内外交困之下，P2P风险在多个城市集中爆发。深圳也出现了类似情况，7月9日以来，已有多家平台发生风险。

深圳P2P不合规业务下降87%

深圳互金协会在《通知》中亦称，2016年4月，全国互联网金融风险专项整治启动后，在有关部门指导下，深圳互金协会积极推动P2P整改，截至2018年6月末，深圳整改类P2P的不合规业务余额，比整改初期下降了87%，整体风险得到较大释放。

最近几个月来，P2P行业风险集中爆发，南京、杭州等城市的多个P2P平台，突然出现停业、无法提现或高管失联的情况。第一网贷数据显示，今年6月份以来的40天，P2P网贷新增问题平台133家。

进入7月份之后，网贷行业爆雷开始在深圳蔓延，短短几天来，已有多家平台出现风险。7月9日，运营了5年的老牌平台钱爸爸突然公告停止运营。根据公开资料，其运营方钱爸爸电子商务有限公司成立于2013年1月，注册资金1亿元。截至2018年6月30日，该平台累计成交额324.9亿元，累计待收金额12.77亿元。

除了钱爸爸之外，此后短短几天又有零钱罐、美信资产、小金库、壹佰金融等五家平台发生风险。延至7月13日，原为P2P第三方平台的投之家，也猝然崩盘。当天该平台公告称，6月末以来该平台发生逾期。

深圳互金协会在《通知》中称，近期出现的P2P停业事件，主要原因为部分借款人违约，导致投资兑付困难。根据公开数据，截至目前，投之家累计借贷金额近266亿元，借贷余额29亿元，逾期金额20.2亿元。钱爸爸此前也在公告中称，由于借款人还款意愿逐步下降，导致投资人产生紧张情绪，用户集中提现，致使平台回款增大积压，出现出借者回款延迟。

针对这种情况，《通知》要求，P2P平台应及时澄清“累计交易量或成交额”与“待偿余额或存量规模”之间的误区，及时解释待偿余额或存量规模与实际资产风险之间的关系，避免因公众产生概念混淆而引发恐慌情绪和挤兑等风险事件。

值得关注的是，一边是不合规平台的加速退出，另一边则是互金企业蜂拥上市，行业分化加剧。7月11日、12日，港交所共有11家公司同时敲锣上市，其中不乏51信用卡等互金平台身影，汇付天下、维信金科、我来贷、凡普金科等也先后赴港上市和拟赴港上市。继去年扎堆赴美上市后，互金平台又开启扎堆赴港上市的步伐。

“互金企业扎堆上市与行业流动性偏紧息息相关。”中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含认为，由于备案延期，在平台屡屡爆雷的情况下，互金企业也需要通过上市来增强投资者信心以及对平台的认可。

明确P2P平台退出路径

7月9日，央行宣布再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。并强调要强化整治力度，引导机构无风险退出，开展行政处罚和刑事打击，稳妥有序加速存量违法违规机构和业务活动退出。

中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛认为，监管部门应进一步完善监管政策。目前监管框架已比较明确，“需要继续解决的就是安全以及平台合理的退出。”他表示，可以出一个规定或者一个方案，包括标准的兑付方案、兑付要求设计、投资人保护条款、成立破产重组工作组等，引导那些不可以继续存在的市场机构合理退出。

针对P2P平台集中出现的风险，深圳互金协会已制定措施，要求主动清盘转型或退出的P2P网贷机构，做好退出工作。

《通知》称，P2P平台可根据市场环境，自主选择合适的退出路径，合理处置不良资产，并清退出借人资金，按照分类处置原则，应如实告知协会平台存量项目风险程度、出借人信息等情况，协会根据风险严重程度，分类制定相应的关注等级，并通报监管。退出期间，遵守经营地址不可搬迁、网站不可关闭、高级管理人员不可失联的“三不可”原则。

《通知》还规定了退出的程序：成立退出领导小组、制定退出计划和方案、向协会报备退出计划及退出方案、协会提出指导意见并不定期组织相关培训、执行退出方案、每周向协会汇报退出情况、落实出借人资金清退并全部结清存量项目、全面终止业务。

同时，P2P平台退出领导小组还应与深圳互金协会建立联系机制，并报备退出计划，递交退出计划书、存量项目清单和清收情况、出借人信息、财务审计报告等材料。经充分评估影响后，在相关部门指导下发布退出公告、清退计划等措施。退出过程中，须定期向监管报送业务数据、退出计划执行情况、资金清退进度。

《通知》还称，风险可控的前提下，P2P平台应选择适当的时机向出借人发布退出公告，披露退出原因、退出方案、退出时间表、不良资产处置方案、清偿方案、投诉协商处理渠道等信息。

此外，具有国企、上市公司、集团等背景的P2P平台，应由国企、上市公司等提供合理的资金援助，尽量缩小不良贷款余额和待偿余额差额，P2P平台也应与第三方不良资产管理处置公司合作，最大限度回收资金填补不良资产漏洞。

第一网贷数据显示，6月以来出现问题的133家网贷平台中，95家网贷平台官方发布了相关逾期或停业兑付公告，占比71.43%，风险专项整治之前90%以上问题平台直接跑路、关停网站、毁灭证据的现象得到了遏制。

（记者杜川对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、李栋)