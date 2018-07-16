财政政策更积极 营商环境将继续优化

今年上半年，积极财政政策精准发力，支出保持较高强度，减税降费力度空前。展望下半年，财政政策将更加积极，财政支出存在加码空间，减税降费政策将继续出台。
加大财政支出力度是积极财政政策的亮点之一。财政部发布的最新数据显示，今年上半年，全国一般公共预算支出111592亿元，同比（下同）增长7.84%。预算支出进度进一步加快，上半年全国一般公共预算支出已完成预算的53.2%，在上年同期进度已经较快的基础上又加快0.1个百分点。
“今年以来，财政部有效落实积极的财政政策，多措并举加快预算执行进度，加大重点领域和关键环节的投入力度，有力支持了国家重大发展战略实施、重点领域改革顺利推进、提高保障和改善民生水平。”财政部预算司副司长陈新华说。
数据显示，上半年教育支出16400亿元，同比增长6.9%；科学技术支出3644亿元，增长25.4%；文化体育与传媒支出1346亿元，增长5.8%；社会保障和就业支出16482亿元，增长11.3%；医疗卫生与计划生育支出9472亿元，增长9.8%；节能环保支出2627亿元，增长16.3%；城乡社区支出12542亿元，增长5.5%。
7月13日召开的国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，使积极财政政策发挥更大效用。其中，会议指出，加快财政资金支出进度，着力解决存量资金闲置、预算资金下达慢、预算绩效评价不到位和财政资金挤占挪用等问题，使公帑花出更大效益。
减税降费是积极财政政策的亮点之一。例如，深化增值税改革，降低增值税税率水平，统一增值税小规模纳税人标准，对部分先进制造业、现代服务业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。对企业新购入500万元以下的设备、器具当年一次性在税前扣除，提高享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限等。
财政部税政司副巡视员袁海尧说，下半年，我们将落实好已出台的减税降费政策，继续按照党中央、国务院相关工作部署，强化“放水养鱼”意识，进一步研究出台其他政策措施，优化营商环境，减轻企业负担。
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