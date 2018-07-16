原标题：国务院督查房产交易登记 助力楼市摸清家底

专家认为，房产税出台必须经历起草完善法律草案、重要问题论证、内部征求意见等多个阶段，年内落地可能性不大

“针对房产交易登记的督查并非首次，但将其列入国务院大督查，则进一步表明了政府对于房地产市场的重视程度。” 昨日，58安居客房产研究院首席分析师张波对《证券日报》记者如是说。

近日发布的《国务院关于开展2018年国务院大督查的通知》指出，今年将继续选取包括“房产交易登记”、“获得信贷”等7项指标，对31个省（自治区、直辖市）进行调查评价。

上海易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，对于此次大督查来说，将房产交易登记纳入其中，主要是由于在房产交易过程中，涉及的程序较多，从交易环节入手进行管制和督导，有利于促进交易环节的高效运作，也有利于房屋买卖双方成本的降低。

事实上，在2017年国务院大督查时，就曾对18个省（自治区、直辖市）的“企业开办”、“投资项目报建审批”、“不动产交易登记”等3项指标进行了调查。

严跃进表示，从历年督查情况来看，虽然侧重点各有不同，但在房地产领域都有各类督促的内容，如去年强调的是不动产交易登记，今年强调的是房产交易登记。

事实上，有关不动产登记的时间表早在2014年就曾明确，即2014年，建立统一登记的基础性制度；2015年，推进统一登记制度的实施过渡；2016年，全面实施统一登记制度；2017年，不动产登记信息管理基础平台投入运行，不动产统一登记体系基本形成。而2018年6月份，自然资源部发布消息称，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。

缘何不动产登记、房产交易登记总能牵动各方神经？

在张波看来，全国范围的房地产数据联动，有助于摸清全国房地产市场的实际情况。从长远来看，一方面，更加及时、全面、准确的信息，会使得调控政策的出台更加有效和精准；另一方面，这也是推进房产税的必经之路。

“虽然不动产交易登记或房产交易登记能加强信息共享、推进存量数据整合，但这并不代表房产税马上就会落地。”张波认为，房产税出台有严格的程序规定，必须经历起草完善法律草案、重要问题论证、内部征求意见等多个阶段，年内落地的可能性不大。

(责编：杨曦、李栋)