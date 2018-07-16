原标题：90后走上国家审计舞台朱飞：政策跟踪审计让百姓福祉落地

90后男生朱飞是审计署重庆特派办的一名工作人员。在审计署工作的3年中，他和前辈们做的，是国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计。就是看看那些涉及国计民生的重大政策是否落地，在实践过程中还有没有需要完善的地方。

说到在审计署工作的这3年，朱飞总是会想起2015年8月参与的一个项目。当时，他刚刚进入审计署重庆特派办财政审计处工作，就和同事接手了某地一家敬老院对财政资金使用情况的审计延伸调查。

在现场，朱飞和同事核查发现，县民政局占用敬老院部分房屋用于办公。

“那是我第一次参加审计延伸调查。”刚到审计现场时，朱飞不知道该如何开展工作，甚至“不知道该问什么”。最初和民政部门的工作人员面谈时，只是聊一聊“民政局的日常工作，民政局办公楼搬迁的经过”等等，并没有发现什么异常。

面谈结束后，朱飞和同事下楼时发现，民政局的旁边还有一栋楼。“当时那两栋楼是连在一起的，我们从民政局出来后，发现旁边的那栋楼里面还有几张床位，像是给老人居住用的。”于是，朱飞和同事继续向民政局的工作人员询问了解，最终发现了敬老院被民政局占用做办公楼的事实。

审计发现的问题也被当地政府所重视，“民政局的工作人员搬走了，敬老院也陆续有老人住进去了”，这让朱飞找到了成就感：“我们做的这个事情可能不是那么惊天动地，但确确实实为老百姓做了一些事。”

他还说，这次审计工作也让他牢牢记着，审计工作特别需要走心，有的时候也就是多怀一点好奇心、多问一个为什么。

朱飞表示，“政策跟踪审计需要和不同的部门单位打交道，需要持续不断地学习很多相关专业知识，每天都会有新的认识、新的提升、新的成果。”朱飞说，审计工作这个职业，让他深深地体会到，个人的成长、事业的发展、国家的进步这三者，一直是紧密相连的。“能让我始终和时代一同进步，持续迅速地更新补充各方面知识技能，这是审计工作最吸引我的一个地方。”朱飞自信地告诉大学生记者。

每当，在开始下一个审计项目、接触下一个被审计对象之前，朱飞都会花大量时间做很多方面的准备，其中包括审计知识、相关政策和业务知识、审计方法、数据分析等等。“我们会提前熟悉审计项目的目标和内容、被审计单位的主要工作职责、相关国家政策措施的目标和具体内容、有关地方的配套政策以及国家政策措施的执行情况和效果等”。只有做好了充分的准备，他才会去做下一步工作，“一定要让自己先成为相关行业的专家。否则的话，感觉连和对方对话的‘底气’都没有。”

干了3年的政策跟踪审计工作，朱飞最大的感受就是“获得感更直接一些”。在他看来，政策跟踪审计的很多工作直接让老百姓获得了利益。

比如扶贫政策审计中，审计人员查出本来应该发给老百姓的扶贫资金没有及时发放，审计指出问题后，政府及时将钱发到老百姓手中；比如“放管服”审计中，通过审计推动政府部门将某项权力下放了、某项收费停止了，真正让企业减轻了负担，让老百姓得到了实惠。“我们看到老百姓开心的样子也会满足，感觉自己确实为人民做了一些事情”，朱飞说。

工作之余，学通信和管理出身的朱飞还要忙着充电，学习财务知识和相关政策。除了学习相关政策，朱飞还经常在审计一线，和有关单位工作人员学习讨教，积累政策和跟踪审计工作需要的方方方面知识，进一步培养自己的职业“嗅觉”。“出色的职业敏感会帮助我们更快地找到审计方向，明确审计思路”，朱飞说。

剩下不多的业余时间，他也会放松自己。会跳拉丁舞，还是乒乓球国家二级运动员，也打羽毛球、踢足球，朱飞是个名副其实的文体高手。对他来说，“运动就是最好的放松方式，也是一种锻炼和培养人坚毅品格的好方法。”

“喝着你榨的西瓜汁，手握四弦琴，伴着窗外淅沥沥的雨声，连续三天加班到12点半的疲惫都一扫而光……”在朱飞的朋友圈里，时常能看到与家人相处的片段。今年1月，朱飞和相恋3年的女友结婚了。相较于妻子朝九晚五的工作时间，朱飞经常需要出差、加班。“像我们做审计的，出差太多，回家之后，一般会主动包揽所有的家务活。”他说。

刚刚接触审计工作的时候，朱飞对于政策跟踪审计还没有一个清晰的概念，觉得审计应该就是财务审核。但随着工作的深入，他的理解也越发深刻。政策跟踪审计就是推动打通政策落实的“最后一公里”，让政策真正落地，同时通过审计建议不断给一些在实践中暂时还不够完善的政策措施打上“补丁”，让“好政策真正发挥出好效果”。

(责编：杨曦、赵爽)