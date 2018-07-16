原标题：在农村“退休”的审计人“老于大哥”

已经退休两年的于锡明最牵挂的，就是二道河子村的乡亲。

退休前，于锡明是审计署沈阳特派办工会主席。2014年，只有两年就要退休的他却选择了更具挑战的工作，到辽宁省彰武县二道河子乡二道河子村任驻村第一书记。

刚到二道河子村，于锡明就被村委会的环境震惊了：院里杂草遍地，办公桌上厚厚的一层灰，墙上挂着蜘蛛网，村干部也难得一见。他的心有点凉，但又觉得责任重大，决心要改变这里的面貌。

于锡明下决心，要做一个真正为民服务的第一书记。

最初村民们并不信任于锡明，甚至有些怀疑他。村民刘远志说：“这么些年解决不了的事，城里来的一个眼瞅退休的老头能有啥用？”

于锡明也不急着解释，对自己说:“实干，老百姓才能信任你；脚下沾着多少泥土，就是对老百姓有多少感情。”

在于锡明心中，党员干部和群众应该是鱼和水的关系，而不能是油和水的关系，这样老百姓才能跟你说心里话。村里人看得清楚，劳动回来，有人端水给于锡明，水杯上沾着农民手上的灰和泥。于锡明从来没有迟疑，接过水杯就喝。于锡明关心的，都是村里老百姓着急又长期解决不了的事儿。慢慢地，村里有人称呼他“老于大哥”。后来于锡明成了全村人的“老于大哥”。他说：“和群众的距离就这么拉近了。”

其实，早在于锡明担任驻村第一书记的8年前，他就已经负责审计署沈阳特派办定点帮扶彰武县二道河子乡的工作。驻村二道河子后，他对扶贫工作有了更新的认识：如果贫困户自己不努力，村里想帮也帮不上。扶贫，首先要改变村民思想上的贫困。

进村的路上，于锡明发现，路虽然有6米宽，但路边堆着柴火，就只剩两米了。一到下雨天，道路泥泞，坑洼不平，老百姓对修路的呼声特别高。于锡明查政策、找资源，带着村民修建了全村10公里的水泥路。村民们高兴地说：“有路才能致富啊！”

这时老百姓们相信，于锡明真的是来干实事儿的。

“扶教育，是扶贫的关键。”于锡明介绍说，“之前二道河子乡八个行政村里只有小学，校舍破烂不堪，有的学校一年级和五年级一起上课，计算机和英语课都没办法开设。”现如今，教学楼新修了，学生食堂也好用，更多的孩子可以在家门口接受教育。村里的刘佳读高中时，因为父亲卧病在床，家里太困难，一度产生了辍学的念头。于锡明得知此事，自掏腰包供刘佳上学。成绩优异的刘佳后来被保送读研，刘佳说“于大爷对我这么好，我将来不管到了哪儿都忘不了他。”

走访该村贫困户，于锡明发现：有的贫困户家里有两头牛、一辆拖拉机、一辆车；有的是孩子成家时把积蓄全交给孩子而评上贫困户的；有的贫困户有劳动能力却不积极脱贫……面对这种情况，于锡明提议，用“四议两审一公开”程序，重新评定二道河子村2014年贫困户，将217户贫困户情况公示到屯，让乡里乡亲都知道，而且“杜绝哭穷争当贫困户，是谁的亲属都不行”。

两年多驻村干部经历中，去贫困户白忠富家走访，给于锡明留下了最深的印象。

他依然清晰地记得第一次去他家时，家里没有几样像样的家当，后院没有围墙，他拉着于锡明的手边说边哭，自己因病双腿残疾，老伴有糖尿病和高血压，大儿子出车祸去世，二儿子有精神疾病，一家人靠低保生活。于锡明回忆道：“当时心里就觉得这儿怎么能这样呢，人心都是肉长的，心里特别难受，我就下定决心要帮助这户人家。”他联系了村里的养殖大户帮白忠富家维修了房子，还修了后院的围墙，于锡明还给白忠富送去了背心和鞋。

走在田间地头，于锡明发现苞米种植产量低，农民年收入受限，他就动起了心思。“我考察了大棚种植、树莓种植、芝豇种植，发现芝豇这种作物旱季雨季都能保收，相比之前种苞米每亩能增收两千多块，老百姓们也都喜欢。”为了支持芝豇产业发展，于锡明协调落实了第一年的架材费用，“这些竹竿子用得好的话能用四年，农民每年只需要买种子和施肥，剩下的都是纯收入”。讲到这儿，于锡明高兴地说：“听说今年村里的芝豇收入不错”。

村里在于锡明的带领下，协助当地修建了幼儿园、敬老院，实现幼有所教、老有所养；建设河道、桥梁，为农业生产增添保障；帮助贫困学生寻求就业机会，解决他们就业难的问题……

本来应该2016年3月退休的于锡明，服从组织工作安排，一直坚持到了当年10月，直至他的同事白明哲接过了这根接力棒，继续开展二道河子村的扶贫工作。

于锡明深情地对笔者说，“我1974年下乡，是在农村参加工作的，也要在农村退休。也算是给自己的工作画上了一个圆满的句号。”回顾这些年的经历，他说：“能把扶贫工作做好，是一生最大的幸福。”

现在，村里有啥事儿，村民们还会给他们的“老于大哥”打电话。“刘佳现在已经研究生毕业，去了日本实习。他的父亲身体有所好转，已经可以下地干活了。”说到这儿，于锡明开心地笑了。

“农民们靠天吃饭，靠个人很难实现机械化生产，将来一定要大力发展农村合作社经营。”于锡明对记者说。虽然已经退休了，他还始终关心着农村的发展。他特别支持国家提出的建设家庭农场政策，他说：“靠个人的力量不够，大伙一起干才能实现共同富裕。”

(责编：杨曦、赵爽)