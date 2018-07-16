原标题：审计署重庆特派办上演的“同龄人对话”

南京审计大学金融企业管理专业的学生记者艾轩澄问了他最想问的问题：“作为90后新人刚来到审计署的时候，是怎么融入这个集体的？”

大学生记者对话年轻审计干部

这是13日下午，在审计署重庆特派办会议室内发生的一组对话。由审计宣传中心、中国青年报社联合选派的8名大学生记者正在这里与优秀的年轻审计干部座谈。

座谈会只有一个特别的主题——“同龄人的对话”。

对于同龄人的提问，已经在审计署重庆特派办工作三年的90后赵诗月认为“比较有针对性”。作为入办时年龄最小的一个，她被安排在综合部门岗位接受历练，全办的机要、档案、信访、督办工作都是她在牵头承办。

赵诗月说，和当初“仗剑走天涯，看看世界的繁华”的梦想不太一样，办公室的工作要求严谨细致又千头万绪，很多时候既需“一心多用”，也要分清“轻重缓急”，还需极强的统筹兼顾和沟通协调能力。刚来的时候因为业务不够熟悉，犯了许多“小错误”，但领导和同事们给了足够的包容和鼓励。

在审计一线工作的张婧持有相似的观点。来自行政事业与资源环保审计处的她说，自己工作已经四年多，第一年是一个适应的过程，第二年终于可以上手做一些事了，第三和第四年成长得比较快。刚入职的年轻人，做审计业务不会很快就上手，需要有一段时间的学习积累。而从事多年审计工作的业务骨干、主审、处长则是一线的实力干将，包括办领导也要亲自上阵。“一开始多少有点怯场，”张婧坦言，“但随着工作越来越多，伴随着对业务的掌握、能力的提高，就有底气了。现在心态越来越好，状态也越来越好。这个学习和积累是一直持续不断的！”

即将升入大四的陈洁玲好奇地询问财政审计处的朱飞：“您当时是怎么决定跨专业考研的呢？之后来到审计署，又是个陌生的环境，这两次经历有什么异同吗？”

作为经济学硕士的朱飞，本科念的是通信工程专业。他说，自己一开始决定跨专业考研的时候，家里很不同意，但自己兴趣使然，就“硬着头皮上了”。那段时间非常艰难，因为一切都要重新学起。之后朱飞来到审计署重庆特派办的财政审计处，负责政策跟踪审计工作，很快就上手了，“政策跟踪审计工作和经济学内容有一些联系”。

在座谈中赵诗月提到了自己在大学时也是校报的学生记者，大学生的到来让她“仿佛看到了曾经的自己”，感觉很熟悉。

“如果有再一次选择的机会，是依然会选择审计署还是做记者？”艾轩澄问道。

这位曾经的“文艺青年”说，其实这两者并不冲突，曾经在校报工作中锻炼的沟通协调能力和文字功底，到现在依然使她获益良多。作为记者时面对的文字，和作为审计署工作人员时面对的数字，都是她生命中不可或缺的东西。

作为曾经的“同行”，赵诗月向大学生们分享了她很喜欢的一段话：“我们生活的世界充满希望，也充满挑战。我们不能因现实复杂而放弃梦想，不能因理想遥远而放弃追求。”

(责编：杨曦、赵爽)