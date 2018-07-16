原标题：青年大学习，在重庆的一节党课

近日，“高校媒体学生记者走进审计一线暑期实践”活动，在审计署沈阳特派办、重庆特派办同步启动。54名大学生不仅能体验审计人的一线工作和生活，还将与审计人员一同开展一次有意义的党日活动。

7月13日，8名大学生记者走进红岩魂陈列馆、渣滓洞，通过红色教育之旅，接受革命传统教育洗礼。他们和审计工作人员一起坚定理想信念，提升党性素养。他们共同追寻先辈初心，重温红岩精神，陶冶爱国情操，传承革命精神。

点击屏幕，选择人名，便可以直接观看革命先烈的介绍。成立于1963年的红岩魂陈列馆共有四个展区，是中国共产党领导下，人民英勇奋斗、不屈不挠的历史见证。步入陈列展览厅，青年大学生身受熏陶，心怀“喝水不忘挖井人”的感恩之情。

青年大学生在认真地观看视频

渣滓洞的监狱外景

此次活动让每位大学生记者印象深刻，并发表了自己的感受。

高唱《把牢底坐穿》，朗诵《就义诗》，难以想象70年前地狱般的渣滓洞是怎样的慷慨，而我们不必再体验这种慷慨，不必再出生在漆黑的牢房。先烈曾与我们同样年轻，都有想要守护的理想，审计是为了守护在那里曾期待的光明。

——西南民族大学 焦子钰

参观了渣滓洞我的心情异常的沉重，想当年无数的革命烈士被关在这里，长期忍受敌人的严刑拷打，但绝不动摇自己的共产主义信念，不叛变，不消沉，用坚定的共产主义信念支撑着自己，他们坚信中国的革命会迎来成功的那一天。他们的意志比磐石还要坚定，正是这样的信念和意志筑起中国革命固若金汤的精神统一战线。

——青海大学 陈宗铃

历史已然过去 ，血与泪的惨痛停留在昨夜。但我们仍要始终铭记，前事不忘后事之师。当今的和平生活来之不易。我们更应坚守初心，坚定信念，始终牢记使命，共筑美好的未来蓝图。

——南京审计大学 艾轩澄

下午参观了渣滓洞，以前只停留在课本上的“革命烈士被敌人囚禁拷打”变成了实体呈现在了眼前。通过这次活动我对“我们现在的生活都是用革命先烈的鲜血换来的”这句话有了更深的认识。虽然现在是和平年代，但是他们身上坚强、不屈的品质依然值得我们学习。

——山东大学 高善雷

在红岩魂陈列馆时，我看到了1949年的一名狱中共产党员在大屠杀中越狱脱险后，追记整理同志们在狱中的讨论和总结党工作的经验教训，为党留下自己的最后嘱咐。 “防止领导成员腐化”、“加强党内教育和实际斗争的锻炼”等，八条意见中，我感受到了共产党员的责任与担当，激励着自己要坚定全心全意为人民服务的价值观念。

——汕头大学 陈洁玲

参观红岩纪念馆的过程让我知道，牺牲在重庆军统集中营的烈士有很多很多，有很多甚至还不知道名字，但他们这种默默无闻的奉献精神、无私无畏的英雄气概、以及坚定的党性，依旧能给今天的我们带来很多启示。

——中央财经大学 田心若

“虎穴坚持神圣业，几人鲜血染红星”走过曾关押过革命先烈们的渣滓洞，看过革命先烈们在歌乐山留下的斗争痕迹，让我深深感受到，他们的肉体虽已陨灭，但精神将一直与我们同在，始终激励着我向上走。

——中国民航大学 王文瑄

参观红岩魂陈列馆的时候，我看到了一个电子展示屏，里面放映着一些烈士视频，视频内容是采访之前被关押在监狱里面的烈士们。视频里的他们头发已经花白、行动不便口齿含糊，但在叙说被关押以及脱逃的情形时，他们眼睛光芒熠熠。看得出来，他们对当时被关押的日子记忆非常深刻，以至于他们在说到激动的地方时，几度哽咽，甚至说不出话来。而他们抹眼泪的样子，是我感触最深的一段，光看一些资料、图片和文字，也许不会能够体会到他们当时的经历和苦难，当看到他们抹眼泪的镜头时，我心里是十分震动的。

他们当时是多么的不容易啊，红军取得胜利又是多么的不容易啊，在那么艰苦、困难的条件下，凭借着心里那一丝微弱的光，最终还是，坚持了下来。幸好他们的努力没有白费，他们的鲜血没有白流，他们的生命没有白逝，中国共产党最终取得了胜利，而他们付出的这一切，都是我们后人尤其是现在的年轻人应该为之怀念和歌颂的。

——贵州民族大学 石双妮

这趟红色之旅是一节生动的党性修养课，不仅让这班大学生记者了解了红岩精神，而且坚信他们争做出彩新青年的信念，是“不忘初心，牢记使命”的一次难得践行。

(责编：杨曦、赵爽)