原标题：（新华社客户端）审计署首次开展在校大学生深入审计一线实践活动

新华社重庆7月13日电（记者张千千）高校媒体记者走进审计一线暑期实践活动12日在重庆启动，8名学生记者走进重庆审计一线，开展为期一周的调研和座谈交流。这是我国审计机关第一次接纳在校大学生实践活动。

据悉，此次活动将于7-8月在全国多地展开，共有54名学生记者将走进山东、浙江、广东省审计厅以及京津冀、沈阳、重庆特派办6家审计机关，深入了解国家审计工作并体验审计一线生活。学生记者将自行策划选题、确定采访报道方向，并进行调研与报道活动。

参与活动的54名学生记者是从全国一千多位报名者中选出的，他们有传播技能，并在所在学校的校园媒体有实践经验，是校园媒体的“小喇叭”。中国民航大学的王文瑄说：“我本科曾经学习过审计学，这个活动让我对新闻的热爱和本专业知识结合在一起，就报名参加了，希望用自己的知识，让更多人了解到审计的情况。”

审计署审计宣传中心有关负责同志表示：“这个活动一方面是向高校师生开展财经法治知识宣传教育，同时推动高校师生深入了解审计、理解审计、投身审计，为建设高素质专业化审计干部队伍储备人才力量。”据悉，暑期实践活动结束后，审计署还将于9-10月在全国25所高校开展宣讲活动，由审计人员走进校园宣讲财经法纪和审计知识。（完）

来源：新华社

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