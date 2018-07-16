审计署首次开展在校大学生深入审计一线实践活动

新华社重庆7月13日电（记者张千千）高校媒体记者走进审计一线暑期实践活动12日在重庆启动，8名学生记者走进重庆审计一线，开展为期一周的调研和座谈交流。这是我国审计机关第一次接纳在校大学生实践活动。
据悉，此次活动将于7-8月在全国多地展开，共有54名学生记者将走进山东、浙江、广东省审计厅以及京津冀、沈阳、重庆特派办6家审计机关，深入了解国家审计工作并体验审计一线生活。学生记者将自行策划选题、确定采访报道方向，并进行调研与报道活动。
参与活动的54名学生记者是从全国一千多位报名者中选出的，他们有传播技能，并在所在学校的校园媒体有实践经验，是校园媒体的“小喇叭”。中国民航大学的王文瑄说：“我本科曾经学习过审计学，这个活动让我对新闻的热爱和本专业知识结合在一起，就报名参加了，希望用自己的知识，让更多人了解到审计的情况。”
审计署审计宣传中心有关负责同志表示：“这个活动一方面是向高校师生开展财经法治知识宣传教育，同时推动高校师生深入了解审计、理解审计、投身审计，为建设高素质专业化审计干部队伍储备人才力量。”据悉，暑期实践活动结束后，审计署还将于9-10月在全国25所高校开展宣讲活动，由审计人员走进校园宣讲财经法纪和审计知识。（完）
来源：新华社
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】