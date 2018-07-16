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前6月全国房地产开发投资55531亿元 同比名义增长9.7%

2018年07月16日10:21  来源：国家统计局网站
 
原标题：2018年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况

　　房地产开发投资完成情况

　　20181-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资38990亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%

　　1-6月份，东部地区房地产开发投资30194亿元，同比增长10.8%，增速比1-5月份回落0.5个百分点；中部地区投资11839亿元，增长11.4%，增速回落1.9个百分点；西部地区投资11454亿元，增长4.2%，增速提高1.4个百分点；东北地区投资2044亿元，增长17.7%，增速回落2.2个百分点。

　　1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%

　　1-6月份，房地产开发企业土地购置面积11085万平方米，同比增长7.2%，增速比1-5月份提高5.1个百分点；土地成交价款5265亿元，增长20.3%，增速提高4.3个百分点。

　　商品房销售和待售情况

　　1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%

　　1-6月份，东部地区商品房销售面积31596万平方米，同比下降5.4%，降幅比1-5月份收窄1.3个百分点；销售额36034亿元，增长3.9%，增速提高1.8个百分点。中部地区商品房销售面积21588万平方米，增长12.8%，增速回落0.5个百分点；销售额14476亿元，增长27.0%，增速提高0.1个百分点。西部地区商品房销售面积20621万平方米，增长10.0%，增速提高0.1个百分点；销售额14008亿元，增长28.2%，增速提高1.4个百分点。东北地区商品房销售面积3338万平方米，下降1.1%1-5月份为增长3.3%；销售额2428亿元，增长14.1%，增速回落4.8个百分点。

　　6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。

　　房地产开发企业到位资金情况

　　1-6月份，房地产开发企业到位资金79287亿元，同比增长4.6%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，国内贷款12292亿元，下降7.9%；利用外资28亿元，下降73.1%；自筹资金25541亿元，增长9.7%；定金及预收款26123亿元，增长12.5%；个人按揭贷款11524亿元，下降4.0%

　　房地产开发景气指数

　　6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。

1 20181-6月份全国房地产开发和销售情况

指标

绝对量

同比增长（%

房地产开发投资（亿元）

55531

9.7

　其中：住宅

38990

13.6

　　　　办公楼

2834

-10.3

　　　　商业营业用房

6854

-9.7

房屋施工面积（万平方米）

709649

2.5

　其中：住宅

487933

3.2

　　　　办公楼

32525

-0.6

　　　　商业营业用房

92534

-3.3

房屋新开工面积（万平方米）

95817

11.8

　其中：住宅

70611

15.0

　　　　办公楼

2738

-7.4

　　　　商业营业用房

9218

-8.4

房屋竣工面积（万平方米）

37131

-10.6

　其中：住宅

25962

-12.8

　　　　办公楼

1495

-6.0

　　　　商业营业用房

4753

-8.1

土地购置面积（万平方米）

11085

7.2

土地成交价款（亿元）

5265

20.3

商品房销售面积（万平方米）

77143

3.3

　其中：住宅

66852

3.2

　　　　办公楼

1949

-6.1

　　　　商业营业用房

5257

2.4

商品房销售额（亿元）

66945

13.2

　其中：住宅

56604

14.8

　　　　办公楼

2837

-3.2

　　　　商业营业用房

5772

5.7

商品房待售面积（万平方米）

55083

-14.7

　其中：住宅

27414

-22.1

　　　　办公楼

3598

-1.3

　　　　商业营业用房

14351

-9.1

房地产开发企业到位资金（亿元）

79287

4.6

　其中：国内贷款

12292

-7.9

　　　　利用外资

28

-73.1

　　　　自筹资金

25541

9.7

　　　　定金及预收款

26123

12.5

　　　　个人按揭贷款

11524

-4.0

 

2　20181-6月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

 

 

地　

投资额
（亿元）

　

同比增长
%

　

住　宅

住　宅

全国总计

55531

38990

9.7

13.6

　　东部地区

30194

21207

10.8

14.2

　　中部地区

11839

8686

11.4

16.9

　　西部地区

11454

7631

4.2

7.8

　　东北地区

2044

1465

17.7

17.5


3　20181-6月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地　区

商品房销售面积

商品房销售额

绝对数
（万平方米）

同比增长
%

绝对数
（亿元）

同比增长
%

全国总计

77143

3.3

66945

13.2

　　东部地区

31596

-5.4

36034

3.9

　　中部地区

21588

12.8

14476

27.0

　　西部地区

20621

10.0

14008

28.2

　　东北地区

3338

-1.1

2428

14.1

 

(责编：杨曦、朱一梵)
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