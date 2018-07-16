前6月全国房地产开发投资55531亿元 同比名义增长9.7%

原标题：2018年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况

房地产开发投资完成情况

2018年1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资38990亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%。

1-6月份，东部地区房地产开发投资30194亿元，同比增长10.8%，增速比1-5月份回落0.5个百分点；中部地区投资11839亿元，增长11.4%，增速回落1.9个百分点；西部地区投资11454亿元，增长4.2%，增速提高1.4个百分点；东北地区投资2044亿元，增长17.7%，增速回落2.2个百分点。

1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%。

1-6月份，房地产开发企业土地购置面积11085万平方米，同比增长7.2%，增速比1-5月份提高5.1个百分点；土地成交价款5265亿元，增长20.3%，增速提高4.3个百分点。

商品房销售和待售情况

1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。

1-6月份，东部地区商品房销售面积31596万平方米，同比下降5.4%，降幅比1-5月份收窄1.3个百分点；销售额36034亿元，增长3.9%，增速提高1.8个百分点。中部地区商品房销售面积21588万平方米，增长12.8%，增速回落0.5个百分点；销售额14476亿元，增长27.0%，增速提高0.1个百分点。西部地区商品房销售面积20621万平方米，增长10.0%，增速提高0.1个百分点；销售额14008亿元，增长28.2%，增速提高1.4个百分点。东北地区商品房销售面积3338万平方米，下降1.1%，1-5月份为增长3.3%；销售额2428亿元，增长14.1%，增速回落4.8个百分点。

6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1-6月份，房地产开发企业到位资金79287亿元，同比增长4.6%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，国内贷款12292亿元，下降7.9%；利用外资28亿元，下降73.1%；自筹资金25541亿元，增长9.7%；定金及预收款26123亿元，增长12.5%；个人按揭贷款11524亿元，下降4.0%。

房地产开发景气指数

6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。

表1 2018年1-6月份全国房地产开发和销售情况

指标 绝对量 同比增长（%） 房地产开发投资（亿元） 55531 9.7 其中：住宅 38990 13.6 办公楼 2834 -10.3 商业营业用房 6854 -9.7 房屋施工面积（万平方米） 709649 2.5 其中：住宅 487933 3.2 办公楼 32525 -0.6 商业营业用房 92534 -3.3 房屋新开工面积（万平方米） 95817 11.8 其中：住宅 70611 15.0 办公楼 2738 -7.4 商业营业用房 9218 -8.4 房屋竣工面积（万平方米） 37131 -10.6 其中：住宅 25962 -12.8 办公楼 1495 -6.0 商业营业用房 4753 -8.1 土地购置面积（万平方米） 11085 7.2 土地成交价款（亿元） 5265 20.3 商品房销售面积（万平方米） 77143 3.3 其中：住宅 66852 3.2 办公楼 1949 -6.1 商业营业用房 5257 2.4 商品房销售额（亿元） 66945 13.2 其中：住宅 56604 14.8 办公楼 2837 -3.2 商业营业用房 5772 5.7 商品房待售面积（万平方米） 55083 -14.7 其中：住宅 27414 -22.1 办公楼 3598 -1.3 商业营业用房 14351 -9.1 房地产开发企业到位资金（亿元） 79287 4.6 其中：国内贷款 12292 -7.9 利用外资 28 -73.1 自筹资金 25541 9.7 定金及预收款 26123 12.5 个人按揭贷款 11524 -4.0

表2 2018年1-6月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地 区 投资额

（亿元） 同比增长

（%） 住 宅 住 宅 全国总计 55531 38990 9.7 13.6 东部地区 30194 21207 10.8 14.2 中部地区 11839 8686 11.4 16.9 西部地区 11454 7631 4.2 7.8 东北地区 2044 1465 17.7 17.5



表 3 2018年1-6月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地 区 商品房销售面积 商品房销售额 绝对数

（万平方米） 同比增长

（%） 绝对数

（亿元） 同比增长

（%） 全国总计 77143 3.3 66945 13.2 东部地区 31596 -5.4 36034 3.9 中部地区 21588 12.8 14476 27.0 西部地区 20621 10.0 14008 28.2 东北地区 3338 -1.1 2428 14.1

(责编：杨曦、朱一梵)