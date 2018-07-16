前6月全国房地产开发投资55531亿元 同比名义增长9.7%

房地产开发投资完成情况
2018年1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资38990亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%。
1-6月份，东部地区房地产开发投资30194亿元，同比增长10.8%，增速比1-5月份回落0.5个百分点；中部地区投资11839亿元，增长11.4%，增速回落1.9个百分点；西部地区投资11454亿元，增长4.2%，增速提高1.4个百分点；东北地区投资2044亿元，增长17.7%，增速回落2.2个百分点。
1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%。
1-6月份，房地产开发企业土地购置面积11085万平方米，同比增长7.2%，增速比1-5月份提高5.1个百分点；土地成交价款5265亿元，增长20.3%，增速提高4.3个百分点。
商品房销售和待售情况
1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。
1-6月份，东部地区商品房销售面积31596万平方米，同比下降5.4%，降幅比1-5月份收窄1.3个百分点；销售额36034亿元，增长3.9%，增速提高1.8个百分点。中部地区商品房销售面积21588万平方米，增长12.8%，增速回落0.5个百分点；销售额14476亿元，增长27.0%，增速提高0.1个百分点。西部地区商品房销售面积20621万平方米，增长10.0%，增速提高0.1个百分点；销售额14008亿元，增长28.2%，增速提高1.4个百分点。东北地区商品房销售面积3338万平方米，下降1.1%，1-5月份为增长3.3%；销售额2428亿元，增长14.1%，增速回落4.8个百分点。
6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。
房地产开发企业到位资金情况
1-6月份，房地产开发企业到位资金79287亿元，同比增长4.6%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，国内贷款12292亿元，下降7.9%；利用外资28亿元，下降73.1%；自筹资金25541亿元，增长9.7%；定金及预收款26123亿元，增长12.5%；个人按揭贷款11524亿元，下降4.0%。
房地产开发景气指数
6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。
表1 2018年1-6月份全国房地产开发和销售情况
|
指标
|
绝对量
|
同比增长（%）
|
房地产开发投资（亿元）
|
55531
|
9.7
|
其中：住宅
|
38990
|
13.6
|
办公楼
|
2834
|
-10.3
|
商业营业用房
|
6854
|
-9.7
|
房屋施工面积（万平方米）
|
709649
|
2.5
|
其中：住宅
|
487933
|
3.2
|
办公楼
|
32525
|
-0.6
|
商业营业用房
|
92534
|
-3.3
|
房屋新开工面积（万平方米）
|
95817
|
11.8
|
其中：住宅
|
70611
|
15.0
|
办公楼
|
2738
|
-7.4
|
商业营业用房
|
9218
|
-8.4
|
房屋竣工面积（万平方米）
|
37131
|
-10.6
|
其中：住宅
|
25962
|
-12.8
|
办公楼
|
1495
|
-6.0
|
商业营业用房
|
4753
|
-8.1
|
土地购置面积（万平方米）
|
11085
|
7.2
|
土地成交价款（亿元）
|
5265
|
20.3
|
商品房销售面积（万平方米）
|
77143
|
3.3
|
其中：住宅
|
66852
|
3.2
|
办公楼
|
1949
|
-6.1
|
商业营业用房
|
5257
|
2.4
|
商品房销售额（亿元）
|
66945
|
13.2
|
其中：住宅
|
56604
|
14.8
|
办公楼
|
2837
|
-3.2
|
商业营业用房
|
5772
|
5.7
|
商品房待售面积（万平方米）
|
55083
|
-14.7
|
其中：住宅
|
27414
|
-22.1
|
办公楼
|
3598
|
-1.3
|
商业营业用房
|
14351
|
-9.1
|
房地产开发企业到位资金（亿元）
|
79287
|
4.6
|
其中：国内贷款
|
12292
|
-7.9
|
利用外资
|
28
|
-73.1
|
自筹资金
|
25541
|
9.7
|
定金及预收款
|
26123
|
12.5
|
个人按揭贷款
|
11524
|
-4.0
表2 2018年1-6月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
|
地 区
|
投资额
|
|
同比增长
|
|
住 宅
|
住 宅
|
全国总计
|
55531
|
38990
|
9.7
|
13.6
|
东部地区
|
30194
|
21207
|
10.8
|
14.2
|
中部地区
|
11839
|
8686
|
11.4
|
16.9
|
西部地区
|
11454
|
7631
|
4.2
|
7.8
|
东北地区
|
2044
|
1465
|
17.7
|
17.5
表3 2018年1-6月份东中西部和东北地区房地产销售情况
|
地 区
|
商品房销售面积
|
商品房销售额
|
绝对数
|
同比增长
|
绝对数
|
同比增长
|
全国总计
|
77143
|
3.3
|
66945
|
13.2
|
东部地区
|
31596
|
-5.4
|
36034
|
3.9
|
中部地区
|
21588
|
12.8
|
14476
|
27.0
|
西部地区
|
20621
|
10.0
|
14008
|
28.2
|
东北地区
|
3338
|
-1.1
|
2428
|
14.1
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