上半年GDP同比增长6.8% 四大因素支持中国经济稳中向好

人民网北京7月16日电 国新办今日举行发布会介绍2018年上半年国民经济运行情况，并答记者问。2018年上半年，国内生产总值（GDP）418961亿元，同比增长6.8%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在回答记者提问时表示，从上半年中国经济运行的基本情况来看，上半年中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。

毛盛勇指出，从以下四个方面来分析中国经济上半年的运行情况：

第一，经济运行平稳。从增长速度来看，上半年GDP增长速度是6.8%，其中一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，连续十二个季度稳定运行在6.7%到6.9%这样一个中高速区间。从就业来看，全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%，5、6月份是4.8%，这个水平是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平；大城市城镇调查失业率是4.7%。从价格来看，居民消费价格CPI上半年是上涨2%，呈现温和上涨的态势，这也说明整个市场供求基本平衡。工业生产者出厂价格PPI上涨了3.9%，涨幅比上年同期回落2.7个百分点。3.9%左右这样的水平还是比较合理的，一方面能够保证工业企业利润保持比较合理的增长速度，同时也有利于减轻对下游产品的成本传导压力。

第二，结构优化升级。从产业来看，第三产业增长速度较快，第三产业增加值占GDP的比重继续提高，达到了54.3%，比上年同期提高了0.3个百分点；服务业对经济增长的贡献也在提升，今年上半年是60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点，说明服务业对经济增长的压舱石的作用在继续巩固。工业转型升级在加快推进，农业种植结构在不断调优。从需求看，消费对经济增长的基础性作用在不断地巩固。上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。民间投资、制造业投资也呈现改善的趋势。进出口中一般贸易的比重今年上半年是59%，同比提高2.0个百分点。

第三，动能加快转换。从市场主体来看，今年以来放管服改革持续深入推进，创业创新不断发展，“双创”升级版在不断打造。今年上半年，日均新登记市场主体是1.81万户，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。从新需求、新消费来看，服务消费在加快增长，旅游、健康、养老、教育、文化增长比较快，实物消费里升级类的商品增长也比较快，像智能家电、工业机器人都保持一个比较快的增长。

第四，质量效益提升。从质量来看，今年上半年，按照绿色发展、生态文明建设的要求，清洁能源消费在整个能源消费中的比重，比上年同期提高了1.5个百分点；万元国内生产总值的能耗同比下降3.2%，降幅要高于3.0%的预期目标。从效益来看，三大收入增长都不错，今年上半年，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，和一季度持平，与经济增长基本同步，按人均计算，快于人均GDP的增长速度；企业利润保持比较快的增长，1-5月份规模以上工业企业利润增长16.5%，规模以上服务业营业利润增长9%；一般公共预算收入增长势头也不错，增长10.6%，今年上半年，一般公共预算收入超过了10万亿元。

此外，毛盛勇还强调，从以上四个方面的情况来看，今年上半年，经济运行稳中向好的态势在持续发展，经济迈向高质量发展的态势良好。而且，这种成绩的取得，是在当前外部环境不确定性增多、国内结构调整、转型升级扎实推进的大背景下实现的，应该说，成绩来之不易。

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