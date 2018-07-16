“剑网2018”启动 重点整治网络转载、短视频版权

人民网北京7月16日电 （付长超）16日上午，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部在京联合召开新闻通气会，宣布启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动。

国家版权局版权管理司司长于慈珂介绍，“剑网2018”将以网络侵权多发领域为重点目标，以网络侵权多发领域为重点目标，以查办案件为重要抓手，通过集中整治和引导规范，有效运用分类监管、约谈整改、行政处罚、刑事打击等多种措施，集中整治网络转载、短视频、动漫等领域侵权盗版多发态势，重点规范网络直播、知识分享、有声读物等平台版权传播秩序，深入巩固网络影视、网络音乐、电子商务平台、应用商店、网络云存储空间等领域专项整治成果，维护清朗的网络空间秩序，营造良好的网络版权环境。

记者在会上了解到，此次专项行动自7月上旬开始，将利用4个多月的时间开展三项重点整治：

一是开展网络转载版权专项整治。针对目前网络媒体特别是微博、微信公众号、头条号等“自媒体”侵权现象，将重点打击未经许可转载新闻作品的侵权行为和未经许可摘编整合、歪曲篡改新闻作品的侵权行为，坚决整治自媒体通过“洗稿”方式抄袭剽窃、篡改删减原创作品的侵权行为，着力规范搜索引擎、浏览器、应用商店、微博、微信等涉及的网络转载行为。通过集中查处一批违法转载案件，依法取缔、关闭一批非法新闻网站、网站频道及微博账号、微信公众号、头条号、百家号等互联网用户公众帐号服务提供者，来实现整治规范的目的。

二是开展短视频版权专项整治。针对当前短视频领域存在的未经授权复制、表演、网络传播他人影视、音乐、摄影、文字等作品，以合理使用为名对他人作品删减改编并通过网络传播，短视频平台以用户上传为名、滥用“避风港”规则对他人作品进行侵权传播等版权问题，专项行动将把抖音短视频、快手、西瓜视频、火山小视频、快视频、美拍、秒拍、微视、梨视频、小影、56视频、火萤、哔哩哔哩等热点短视频应用程序纳入重点监管，一方面重点打击短视频领域的各类侵权行为，另一方面引导短视频平台企业规范版权授权和传播规则，构建良性发展的商业模式。

三是开展重点领域版权专项整治。具体包括3个重点领域：第一，动漫领域版权集中治理。在专项行动中将重点打击通过网站、应用程序、互联网用户公众账号、视频字幕组等非法传播盗版动漫作品的行为，以及未经授权使用他人动漫形象制作传播游戏、玩具、文具、服装等动漫衍生品的侵权行为。第二，网络直播、知识分享、有声读物平台版权集中治理。针对这些平台存在的未经授权大量使用音乐、文字、口述作品版权问题，专项行动将从规范新型商业模式健康发展的角度，着力整治相关平台未经授权使用他人作品的行为，主动加强监管，制定相关规则，积极加以引导，构建平台良好版权秩序。第三，巩固“剑网”行动治理成果。将进一步加强对网络影视、网络音乐、电子商务平台、应用商店、网络云存储空间等领域的版权监管，突出打击通过网络销售教材教辅、少儿出版物、音乐和影视移动存储介质以及使用聚合链接、设置境外服务器等手段的侵权行为。

据悉，专项行动期间，各地版权执法部门将集中力量、快速查办各类网络侵权盗版案件。此外，专项行动鼓励社会各界向版权执法部门投诉举报，对经核实线索查处案件的举报人将予以奖励。同时，将加大对大案要案和典型案件的宣传力度，坚决曝光不履行主体责任的互联网企业。

国家互联网信息办公室网络综合协调管理和执法监督局、工业和信息化部信息通信管理局、公安部治安管理局相关负责同志对“剑网2018”专项行动有关工作安排进行了通报。

(责编：王吉全)