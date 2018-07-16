长春长生生物存在违规行为 药监局责令停止狂犬疫苗的生产

人民网北京7月16日电 （朱江）昨晚，国家药品监督管理局发布一则通告引发社会广泛关注。根据线索，国家药品监督管理局组织对长春长生生物科技有限责任公司（002680.SZ，以下简称‘长生生物’）开展飞行检查，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。
国家药品监督管理局已要求吉林省食品药品监督管理局收回该企业《药品GMP证书》（证书编号：JL20180024），责令停止狂犬疫苗的生产，责成企业严格落实主体责任，全面排查风险隐患，主动采取控制措施，确保公众用药安全。吉林省食品药品监督管理局调查组已进驻该企业，对相关违法违规行为立案调查。国家药品监督管理局派出专项督查组，赴吉林督办调查处置工作。本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。
国家药品监督管理局始终把人民群众用药安全放在首位，坚决贯彻落实习近平总书记“四个最严”要求，对发现的违法违规问题绝不姑息，坚决依法依规严肃查处，涉嫌构成犯罪的，一律移送公安机关予以严惩。
记者梳理时发现，作为长生生物的子公司长春长生2017年营收为15.39亿，占上市公司营收比例超99%。
资料显示，长春长生是上市公司长生生物的全资子公司，长春长生主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售，目前在售产品包括冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗和ACYW 135群脑膜炎球菌多糖疫苗。
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