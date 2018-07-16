业界：聚焦特定贫困群体 避免因病因灾致贫返贫

人民网北京7月16日电 （记者李彤）如何针对特定人群精准帮扶，避免因病因灾致贫返贫，是当前扶贫开发的一道“必答题”。日前，在中国扶贫基金会举办的精准扶贫活动上，中国扶贫基金会副秘书长丁亚冬表示，在社会化扶贫大格局中，企业参与扶贫开发要同自身主营业务、用户群体相结合，进一步保障帮扶的持续性、精准性。

在活动上，一汽解放与中国扶贫基金会合作，针对全国3000万卡车用户发起“爱领航公益计划·精准扶贫”项目。据介绍，项目针对全国因灾、意外事故、大病等致贫的卡车用户和建档立卡贫困户开展精准帮扶。

丁亚冬表示，卡车司机是家庭的主要劳动力，帮助一个人带动一个家庭脱贫，项目具有务实意义。中国扶贫基金会将携手各方，将项目打造成可复制、能推广的案例，引导社会各界以更高热情，更多样方式、更畅通渠道参与到脱贫攻坚中来。

“精准聚焦特定群体，需要更有利的举措、更集中的支持、更精细的工作。公路运输是经济发展动脉，卡车司机是家庭主要劳动力，此次探索也是中国扶贫基金会首次将公益行动带到卡友当中。我们会精心管好每个环节，用好每一分善款。” 丁亚冬介绍说，基金会在贵州毕节也发起过关注留守儿童的活动，启动了“童伴妈妈”项目，在留守儿童集中的村庄聘请一位全职“妈妈”，将全村儿童监护起来。

如何调动企业参与积极性、项目可持续性、符合市场规律，是社会各界关注的焦点问题。

丁亚冬认为，首先，企业参与扶贫开发要依托自身主营业务资源，将企业品牌、产品品牌、服务品牌和责任品牌统筹起来，将项目同自身产品生命、企业经营相结合，保证项目的持续性；其次，基于产业链上下游资源，通过社会创造、社会动员形成更大帮扶影响力；第三，企业最了解自身用户群体，能够通过更高效的举措精准帮扶到特定贫困人群。

一汽解放党委副书记刘延昌介绍说，卡友可以通过中国扶贫基金会、一汽解放及销售维修渠道、相关社会公益组织等申请帮扶。为了确保帮扶的精准高效，一汽解放与中国扶贫基金会正在研究制定更具体的实操细节。

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