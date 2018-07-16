人民网北京7月16日电 （付长超）7月14日，中国企业财务管理协会在京宣布启动企业纳税信用管理师人才评价。此项评价工作旨在全面提升企业纳税管理水平和能力,为推动国家信用体系建设，增强企业纳税遵从度发挥积极作用。

据悉，企业纳税信用管理师人才评价，从出资人与市场认可、能力识别与培养两大方面，提供企业纳税管理人才培养、识别（评价）、晋级、流动的动态服务，为处在不同职业阶段的企业纳税信用管理人员成为职业经理人铺设成才通道。评价对象包括财务经理、财务总监、总经理、董事长等纳税管理相关人员。

中国企业财务管理协会会长李永延表示，信用管理是市场经济的核心，而税务信用管理是信用管理的一个重要组成部分。虽然我国的税收征管体制不断优化，但由于税法的复杂性及税收专业人才的匮乏，现阶段税收信用管理体系已不能完全适应社会主义市场经济的发展要求，因此，中国企业财务管理协会启动企业纳税信用管理师人才评价，是希望可以通过纳税信用管理评价，推动企业纳税信用管理水平提升。

国家税务总局原副局长许善达表示，当前复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，不仅给企业带来了挑战和机遇，也考验着企业财务管理人员的水平和能力。企业财务管理人员要能够判断出企业的新发展方向，要能够通过加强企业财务管理为企业发展保驾护航。他希望中国企业财务管理协会能够提供更好的服务，让企业和个人都能有所收获，找到新的发展空间，使企业未来盈利水平保持稳定的增长，为国家经济发展作出重要贡献。

与会企业代表一致认为，诚信是企业生存和发展的根本，依法诚信纳税是企业应尽的义务和责任。中国企业财务管理协会作为国家标准委制定团体标准的试点单位，制定以能力为核心的纳税信用管理人才评价标准，并通过企业纳税信用管理师人才评价，将对国家信用体系建设的推动和企业纳税遵从度的增强发挥积极作用。

据了解，中国企业财务管理协会是经国务院批准、民政部登记注册的一家为企业财务管理提供服务的国家级协会。协会宗旨是搭平台、建桥梁，为国家经济建设服务，为企业财务管理服务，为财务管理人员服务，为广大人民群众服务，做国家和企业财务管理智库。

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