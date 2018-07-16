上半年政策性出口信用保险覆盖面持续扩大 同比增12.8%

人民网北京7月16日电（张文婷）政策性出口信用保险作为我国企业出海经商的“护身符”，近几年保障覆盖面一直在持续扩大。近日，中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）公布上半年业绩显示，1-6月，中国信保承保金额达2903.6亿美元，同比增长12.8%；支付赔款6.3亿美元，同比增长21.0%；与257家银行合作，支持企业获得保单融资约193亿美元。

其中，中国信保对“一带一路”沿线国家的承保规模占到总承保金额的1/4，对高新技术、机电产品、医药、农产品、船舶、纺织、汽车等行业出口的承保规模占总承保金额的近60%，对小微企业的承保规模占总承保金额的10.6%。

半年报显示，自2013年“一带一路”倡议提出以来，中国信保为我国向沿线国家的出口与投资提供风险保障。数据显示，上半年，中国信保共支持我国4000多家企业面向“一带一路”沿线国家出口和投资742.9亿美元，同比增长18.3%。

根据出口信用保险的经营范围，不仅在企业“走出去”发展的过程中提供风险保障，还可通过信保保单融资功能，为企业发展提供资金支持。

今年以来，中国信保支持机电产品出口1090.8亿美元，同比增长10.6%；支持高新技术出口451.5亿美元，同比增长3.7% ；支持医药产品出口75.8亿美元，同比增长20.1%；支持汽车出口77.3亿美元，同比增长16.3%；支持纺织品出口253.8亿美元，同比增长4.9%；支持农产品出口80.0亿美元，同比增长13.2% 。

在服务小微企业方面，中国信保通过拓市场、防风险、促融资服务，支持小微企业发展，上半年对小微企业的承保金额达307亿美元。

(责编：曹昆)