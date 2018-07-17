流程精简了 贷款更方便（聚焦高质量发展·降低企业融资成本④）

眼看生产订单就要交货，可企业购买原材料还缺300万元。只因公司缺少抵押物，去了几家银行借贷都被婉拒……正在杭州新合力纺织机械有限公司企业主单先生发愁之际，浙江省萧山农商银行闻堰支行主动上门开启绿色通道，用信用贷款的方式迅速发放低息贷款，解了燃眉之急。

广州市某皮革有限公司是工行广东省分行存量结算客户，经营皮料批发业务，用款时间短、货款支付急是常态。今年5月，该企业需支付100万元货款，企业主来到工行营业网点贷款，客户经理向其推荐了刚推出的小微企业创新产品“经营快贷”，并现场指导线上操作，成功引导企业主通过手机银行操作提款50万元。从业务申请到资金到账，全程不超过1分钟，真正实现“秒贷”。

近年来，银行金融机构在精简贷款流程、创新借贷模式等方面不断发力，为解决小微企业融资难推出了一些有效措施。近日，记者走访浙江和广东两地，了解这些新方法新举措。

审批流程偏繁琐，企业信息需用活

小微企业对资金的需求往往有“短、小、频、急”的特点，由于银行贷款难、手续繁，企业可能转向来钱快的民间借贷。2013年，杭州萧山蜀山街道的一家五金企业急需资金300万元。银行同意了贷款，但审批流程却长达一个多月。无奈之下，企业主到一家民间担保公司借了周转资金250万元，约定年化利率40%，借款时间2个月。从此，企业就陷入了支付高息的困境。几年下来，企业的资金积累已被高利贷吸干。

小微企业贷款审批繁琐，是不少企业主的“吐槽”点。以前，企业贷款都需填写统一的授信模板，但许多资料中小微企业却无法提供。

“小企业常存在财务管理乱、隐藏信息多、报表不完善、非财务信息不全等问题，银行不敢贷。”萧山农商银行公司部总经理来泳说，2016年9月，杭州一家印刷公司来银行借贷，企业负责人就隐瞒了自己在民间借贷了200万元的事实，给我们“埋了一颗雷”。

为了安全起见，银行对中小企业融资设置的程序较为繁琐。2017年9月以前，萧山农商行对于企业的首次授信均要报总行审批，且相关报表等内容要一一提供。

广东省金融管理学院副教授何兰介绍，很多银行需要小微企业提供公司审计报告，如果拿不出就认为企业财务不透明、行为不规范。但是小微企业一笔贷款也就几十万元，出具一份审计报告少说也要数万元，这的确让部分企业很为难。其实反映企业经营状况的并非只有公司财务报表，企业的账户结算信息、纳税信息在某种意义上也能反映企业经营状况，善用这些信息，是解决小微企业融资难、融资贵、手续复杂的又一条途径。

评级授信+下放审批权，大幅缩短贷款流程

考虑到一些小微企业在提供企业报表等资料方面存在困难，萧山农商银行探索分类授信评级机制，同时下放审批权限，大大提高了审贷效率。

以往，企业要拿到一笔贷款需分三步走：先评级，再授信，最后发放。如何对企业评级？原来是参照人民银行的信用等级评定标准，企业需要提供规范的报表，否则评定级别就会被打低。但实际上，能够获得高评级的小微企业数量很少。

“对于一些无法提供正规报表的企业，可以采用‘填写简易报表+实地调查’的方式来确认企业信息。”萧山农商银行公司部相关负责人说。

2016年，浙江省农信联社自主开发的“小微专车”系统上线后，萧山农商银行建立了更为科学的内评机制：将各类企业根据不同的行业分成5类，确立了24个授信评分模型。“如制造业类的企业与服务业类的企业，其评分参数肯定都不一样。分类授信评分模型建立后，适用更为精准，使得符合条件的企业大大增多。”萧山农商银行授信审批部总经理许婷说。

2017年9月，萧山农商银行又根据各分支机构的信贷风险现状和经营管理水平，将信贷业务权限下放到了支行：贷款500万元以下、在支行经营区域内的小微企业首次授信，支行就可以审批完成，无需再上报总行审批。部分对公首次授信审批权限的放宽，大大提高了审贷效率。同时，客户信贷资料可以通过手机等移动设备采集上传并保存到客户电子档案模块，省去了客户送资料跑银行的时间。

在广东，为进一步深化小微企业的专业化经营，工行广东省分行在汕头、揭阳、湛江和珠三角地区分行设立小微金融业务中心，下放小微企业贷款审批权限，将以前集中在省行审批的小微业务下沉到二级分行审批，实现了“二级分行一级决策”，将小微企业线下贷款流程压缩至3到5天，大大简化了审批流程。截至2018年5月末，广东工行单户授信1000万元（含）以下的普惠贷款客户数超30000户，比年初增加7300余户；贷款余额超400亿元，比年初净增逾50亿元。

创新借贷业务和模式，线下线上齐发力

在设立小微金融业务中心的基础上，工行广东省分行又在省行本部原小企业金融业务部的基础上成立了普惠金融事业部。在线下简化中小微企业贷款流程的同时，普惠金融事业部对线上贷款业务和模式进行创新，双管齐下加快企业贷款审批速度。

工行广东省分行普惠金融事业部负责人韩德龙表示，在线上方面，普惠金融事业部在今年5月推出的基于存量结算客户的“经营快贷”和基于企业纳税信息的“税易通”业务最为典型。

5月26日，工行个人经营快贷产品正式投产上线，该产品是工行基于客户结算等场景，运用大数据及互联网技术为个体工商户、小微企业主在线发放的信用贷款，全程线上自助办理，单户贷款额度最高在500万元，贷款期限最长3年，资金最快仅需1分钟即可到账，较好地满足了小微企业高频、小额的资金需求。截至6月26日，广东工行个人经营快贷已提款客户数超6000户，已提款金额超10亿元。

6月，广东工行与税务部门建立系统直连，面向生产经营稳定、纳税信用良好的小微企业及小微企业主，创新推出“税易通”产品，实现了目标客户自动筛选、授信自动测算、贷款在线随借随还的融资服务新模式。截至6月26日，在短短20天时间内，该产品已实现预授信客户2600多户，授信金额逾20亿元。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 10 版）

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