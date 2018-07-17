当心“中奖”背后的陷阱（来信综述·关注诚信缺失问题④）

王华斌绘

近段时间，世界杯足球比赛让球迷大呼过瘾，可是伴随着绿茵场上每一次精彩呈现，“中奖了”“您被评为幸运观众”等信息也不时骚扰着人们。事实上，“中奖”骗局一直被社会诟病，近期不少读者来信讲述被骗经历、分享防骗对策，普遍认识到，面对诱惑，小心“馅饼”是陷阱。

骗局：“中奖”骗局五花八门，有的甚至是强买强卖，不领奖还不行

前几天，湖北云梦县的周晓文遇到一个中奖骗局。他突然收到一封邮件：“尊敬的邮箱用户，您好！您已被某节目抽选为幸运观众，获得二等奖。”周晓文随即点开邮件中的链接，是活动“官网”，上面有奖项设置：一等奖是奖金98000元人民币与小轿车一辆，二等奖是奖金78000元人民币与笔记本电脑一台，三等奖是奖金3800元人民币与手机一部。周晓文还在网页上看到很多“颁奖现场”图片，比如主持人与“中奖者”的合影。

网页拉到最底端，周晓文开始有了警觉。这里的“本活动最终用户协议”明确声明：本栏目为防止他人恶意扰乱活动秩序，已经向中华人民共和国最高人民法院申请法律保护。您的资料被系统保存之后，若当天内没有办理相关手续，将被视为自动放弃，系统将自动把您所填写的资料提交到您当地法院，起诉要求违约用户按照法律和合同的规定赔偿违约金5000至1万元。

接下来是填写中奖者资料了。周晓文思索再三，胡乱填写了一份个人信息，结果引出了“活动主办方”的庐山真面目：“由于本次活动奖项非常丰厚，发放奖项将会产生如下手续费用：奖金汇划费50元，奖品邮寄费150元，奖金及奖品的安全运输保险押金2600元，合计2800元。”“如果你真的汇出了这笔钱，那将是肉包子打狗——有去无回了。”周晓文在来信中说。

近年来，各类“中奖”骗局五花八门，有的是恶意诈骗钱财，有的是诱导顾客购物。最近，山东威海的张建利到一家商场4楼购物，付完费后收到三张抽奖卡。服务员说两张是指定奖券，免费领取指甲刀、梳子各一个，另一张需到柜台抽奖。

张建利随便拿了一张奖券，上面显示一等奖。服务员高兴地说：“您的手气真好。”随后，服务员从柜子里取出一件玉饰并且说道：“这是一等奖奖品，市场价格1000多元，您只需付199元钱领走。”

“我对它不感兴趣，看样子也不值199元，确定不要后，服务员很不高兴。”张建利看穿了其中的骗术，他在来信中写道，“商家举办一些抽奖活动，让顾客有意中奖，顾客以为自己捡了便宜，实则是商家变着手法促销商品，而且往往是一些滞销品。”

翻阅读者来信，其中匪夷所思的是，“中奖”明明是骗局，有的不法分子反而强买强卖，让“中奖者”不领奖还不行，河南洛阳的读者刘桂华就遇到了这样的“奇葩”事。前几天，刘桂华看到路边有人搭个棚子，吆喝着免费抽奖。根据规则，抽奖本身不要钱，但必须有至少1200元的现金或银行卡余额不少于1200元，抽中哪个奖，你就有资格把对应奖品“优惠”买走，而且必须买走。刘桂华在来信中说：“我首先按要求把银行卡交给他们验了资，后来没想到是一抽即中。对方立即催促我输密码刷卡，我反悔了，结果他们就不给我卡，旁边还有不少人数落我。面对威胁，我说再这样我要报警，他们这才有人出面和事。事后，我才发现旁边的人都是托。”

上钩：“中奖”骗局屡屡得逞，与“中奖者”的投机心理有关

对于各类“中奖”骗局，近年来各地各部门开展了一系列专项整治行动。但是有的不法分子依然铤而走险。在河北唐山读者艾立起的来信中，记者看到一个说法——赶“圈集”玩“抽奖”，是指居无定所、业无定点的散兵游勇，专门到城郊的一些早市、夜市和农村集市以“抽奖”为名，设局害人，骗取钱财。

来信中，艾立起讲述了自己的亲眼所见：今年3月，市郊早市，一对青年男女。女的负责推销奖券，高喊“免费抽奖，中奖率100%” ，男的负责“兑奖”。只见一位老汉随便一抽就中了一等奖——价值200元的高档收音机。兑奖时，这对男女要老人缴纳50元手续费，老人不肯并且表示不要奖品了，可是对方说，“不要不行。奖券打开了就得兑现。”一个月后，笔者再次回农村老家，在集市上看到的还是那一对男女。一个老大妈花掉60元抽了一大堆“奖品”，这些标价总值300多元的“奖品”其实都是“一元店”淘汰的废品。

“中奖”骗局为何屡屡得逞？这和“中奖者”的投机心理有关。山东威海读者石志新说，“不少人在做一夜暴富的梦，不靠脚踏实地奋斗，总是抱着投机心理，这样的人十有八九会跌跟头。”

“中了100万元大奖不要张扬，不要告诉任何人！”这句话也是骗子惯用的忽悠招数，牢牢抓住了被骗者发“横财”后怕别人知道的心理。前不久，山东的刘先生收到一张由广州某公司寄来的彩色宣传单，宣传单上还有一个刮奖区，刮开后发现中了“二等奖”，奖金为100万元。

刘先生又惊又喜，迫不及待地联系对方，要求领奖。随后，骗子一边介绍领奖程序，一边诱骗刘先生先后支付了7800元、9000元、20000元。其间，骗子多次提示：“你中了100万大奖，先不要跟别人讲，就是拿到奖金后，也不要张扬。”

就这样，刘先生把多年积蓄都汇了过去。然而，对方不但没有打来奖金，却变本加厉的要求缴纳5万元“保险金”。此刻刘先生突然警醒，这才报了案。当地警方表示，骗子就是利用受害人容易趋利上当、轻信麻痹、抵制不住重奖诱惑的心理。

一些“中奖者”虽然被旁人警示、劝导，但是仍然深信不疑，江苏江阴的读者肖秋云就遇到这样一位老年人。据介绍，当时这位老人怀着激动的心情，小声对大堂经理陆文华说：“我收到了北京某保健公司成立21周年刮奖活动中奖单，中了100万元特等奖，要先向北京市丰台区公证处汇款1万元公证费，才能拿大奖。”陆经理马上识破骗局，“国家规定一般有奖销售个人奖金最高只能5000元，向公证处汇款不可能是个人账号。”陆经理在劝说的同时，旁边许多工作人员、客户也围拢过来劝说，但这位老年人非常固执地认为上面有大红公章，有公证处公证，不会是假的。近1小时劝说无效后，陆经理只好报警，派出所民警再联系他的儿子，在大家一起劝说下，这位老人才作罢。

治理：打防结合、多措并举，让“中奖”骗局无处藏身

读者来信反映，群众的防骗意识和识骗技能显著提升，遇到“中奖”骗局，越来越能理性思考、准确判断。其中，吉林临江的读者郑开秀讲述了一段经历：

去年冬天，郑开秀突然接到一个电话，自称某电商平台的客服人员，“恭喜您中奖了，奖品是护肤品套装一套，价值1800元。”

郑开秀听后很高兴。此时，对方又开口了，“奖品是海外配送，需要您收到货品后自己支付邮费298元。”“为了弥补您支付邮费的损失，我会给您随货品寄一张价值300元的联通充值卡。”

“以我多年的购物了解，这种福利不像该网站应有的风格。”郑开秀立即意识到这可能是一个骗局，随即挂掉电话，并给电商平台的人工客服致电，对方很谨慎：“从未听说此类试用装活动，所有中奖公告均以网站通告为准，希望您认真鉴别。”郑开秀一听就明白了。

广东广州番禺区的读者袁斗成表示，打击诈骗，需要警方、银行、运营商等形成合力，但掌握信息甄别的能力，尊重知识和常识是不可动摇的底线，凡事经过大脑吸收、过滤和判断，多方咨询，及时查验，学会保护自己，自然能筑牢防火墙。

“很多中奖骗局，一无营业执照，缺乏行业监管；二无固定场所，受骗的人想维权都找不到债主；三无商品参照对象，出手的商品以假乱真、以次充好，蒙骗消费者。”河北唐山读者艾立起建议，治理这类乱象，一要给市场监管人员压担子，在所负责的市场上发生此类现象，就要追究相应的责任；二要加大宣传力度，教育广大群众提高警惕，擦亮眼睛，防止上当受骗；三要组织志愿者开展巡查，发现此类现象立即制止，并上报上级机关严肃处理。

此外，多位读者来信表示，监管部门应及时发布预警提示，曝光犯罪分子新伎俩，同时强化打击，普及侦防此类案件的经验方法。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 20 版）

(责编：李楠桦、赵爽)