湖州“绿色智造”推动经济转型

太湖南岸，烟波浩渺，绿水青山。近年来，浙江省湖州市深入践行绿色发展理念，以“绿色智造”推动工业经济转型升级。

2017年4月，湖州成功获批创建“中国制造2025”试点示范城市，以“绿色智造”为特色。今年5月，2017年促进工业稳增长和转型升级成效明显城市、直辖市推荐名单公布，湖州市名列其中。6月，中国首届绿色发展大会在湖州举办，中国（湖州）绿色发展指数成功发布。

制度创新划出绿色标线

这些年，湖州否决了500多个不符合环保要求的项目，损失上百亿元。“工业经济的发展绝不能以牺牲环境为代价，这是我们在制定各项政策时的标尺。”湖州市经信委相关负责人说。

在这把绿色标尺的丈量下，湖州市建立了以节能减排为核心的工业项目联合审查机制，由发改、经信、环保、建设、规划、国土、安监等若干个相关部门共同把关，实施项目联审制度。

湖州还不断建立完善以亩均税收、单位能耗工业增加值、单位排污权税收、单位电耗税收为核心的“亩产效益”综合评价制度，对工业企业开展用地、用能效益评价。在国家8个规定的高耗能行业基础上，湖州已将差别电价实施范围扩大至砖瓦窑、印染、造纸、化工和制革5个行业，全市已有超过千家的企业实施了排污权有偿使用和交易。

针对土地资源的利用问题，湖州先后启动了“僵尸企业”整治和“用而未尽、建而未投、投而未达标”低效用地处置办法，并在浙江省率先探索开展事前定标准、事后管达标、亩产论英雄的企业投资项目“标准地”试点。

一套绿色发展的政策组合拳带来的提升十分显著。2005年至2017年，湖州全市单位GDP能耗下降54.4%，规模以上工业单位增加值能耗下降61.4%；2017年全市单位工业增加值能耗同比下降8.5%，居全省第三。

产业培育凸现绿色元素

位于湖州德清的地理信息小镇近年来发展迅猛，先后吸引了中科院微波特性测量实验室、浙江大学遥感与地理信息系统（GIS）创新中心、中欧感知城市创新实验室等160余家地理信息企业入驻。今年11月，首届世界地理信息大会就将在小镇举办。

地理信息产业在湖州原本并无发展基础。近年来，湖州产业结构不断调整完善，围绕绿色发展的主题，涌现出了信息技术、高端装备、生物医药等新兴产业。

从2013年以来，湖州市战略性新兴产业、高新技术产业、装备制造业增加值年均分别增长9.8%、10%、10.9%，截至2017年年底占规上工业比重分别达到30.1%、43.7%、26.3%，已成为工业快速增长的重要引擎。

通过重点改造提升金属新材、绿色家居、现代纺织等传统优势产业，湖州绿色转型成效显著。目前湖州的童装、实木地板、动力电池等产品占全国市场份额分别达到50%、60%和70%。

自2014年以来，湖州淘汰高耗能重污染企业877家，腾出用能空间97万吨标准煤。2014年至2017年的4年间，全市还完成了对9256家“三个一批”低小散企业（作坊）的整治。

智造为核强化绿色支撑

依托“机器换人”、信息化和工业化融合等手段，湖州持续推进企业智能化水平，在改变原有生产模式的同时，大大提升了生产的“绿色”含量。

去年，湖州市以推广应用智能制造五大新模式为切入点，以开展智能产品创新、智能车间示范、智能管理提升、智能服务培育、智慧园区改造五大行动为抓手，推进数字化制造普及、智能化制造示范引领。特别是以在建百项智能制造重点项目为重点，一批优质的智能项目开工。据统计，全年新增微宏动力、华莹电子和泰普森3家企业入选国家工信部智能制造新模式应用项目。

在产品创新上，湖州持续打好优秀工业新产品、浙江制造精品等创新载体组合拳，大力实施千项产品创新行动。2017年，全市规上工业实现新产品产值1619.8亿元，同比增长25.6%，产值率达37.38%，新增省级工业新产品备案1418项。

目前，湖州市已有6家企业成功入选工信部绿色制造示范名单。久立等4家工厂、天能动力能源生产的两款产品以及现代物流装备高新技术产业园区进入国家第二批绿色制造示范公示名单。永兴特种不锈钢股份有限公司投资8亿元引进全球领先智能化装备，建设年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线自动化生产线，大幅提升了产品性能，弥补我国在电力装备、海洋工程、核电装备等高端装备制造部分材料上的短板，大大降低了制造成本。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 16 版）

(责编：李楠桦、赵爽)