中国经济：稳中向好韧性强（经济形势年中看）

制图：沈亦伶

又到年中，中国经济亮出喜人“半年报”。

7月16日，国家统计局在国新办新闻发布会上公布，今年上半年我国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，其中二季度增长6.7%，连续12个季度稳定运行在6.7%—6.9%的中高速区间。

“上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

运行平稳，结构优化，质量效益向好

“平稳”是中国经济“半年报”的总特点。从宏观调控的主要指标来看，我国经济运行呈现出增长平稳、物价温和、就业向好、国际收支基本平衡的良好运行格局。

增长平稳。“中国经济增速在0.2个百分点的狭窄波动区间运行了12个季度，这是历史上从来没有过的。这说明中国经济增长的韧性更强了，而这样的韧性又为高质量发展奠定了坚实基础。”国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成说。

物价温和。上半年全国居民消费价格（CPI）同比上涨2%，呈现温和上涨的态势，市场供求基本平衡。

就业向好。6月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比上年同月下降0.1个百分点，连续3个月低于5%。“这个水平是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平。”毛盛勇说。

国际收支基本平衡。上半年，我国货物进出口总额同比增长7.9%，进口增速继续高于出口增速，顺差有所收窄，外汇储备保持基本稳定。

“优化”是中国经济“半年报”的关键词。在经济运行平稳的同时，我国经济结构进一步优化，发展协调性提高。

产业结构在优化。上半年，第三产业增长速度较快，第三产业增加值占GDP的比重继续提高，达到54.3%，比上年同期提高0.3个百分点；服务业对经济增长的贡献率达到60.5%，比上年同期提高1.4个百分点。“说明服务业对经济增长的‘压舱石’作用继续巩固。工业转型升级加快推进，农业种植结构不断调优。”毛盛勇说。

需求结构在完善。上半年最终消费支出对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，高于资本形成总额47.1个百分点，消费对经济增长的基础性作用在不断巩固。此外，民间投资、制造业投资也呈现改善的趋势。

“向好”是中国经济“半年报”的大亮点。

能耗降了，排放少了，发展的质量更好。上半年，我国清洁能源消费在整个能源消费中的比重比上年同期提高1.5个百分点；万元GDP的能耗同比下降3.2%，降幅高于3%的预期目标。

利润涨了，钱包鼓了，发展的效益更高。上半年，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，与经济增长基本同步，且人均可支配收入增速快于人均GDP增速；1—5月份规模以上工业企业利润增长16.5%，规模以上服务业营业利润增长9%，企业利润保持比较快的增长；上半年，一般公共预算收入同比增长10.6%，一般公共预算收入超过10万亿元。

改革红利持续释放，新旧动能加快转换，市场预期总体向好

“今年上半年，经济运行稳中向好的态势在持续发展，经济迈向高质量发展的态势良好。而且，这种成绩的取得，是在当前外部环境不确定性增多、国内结构调整、转型升级扎实推进的大背景下实现的，应该说来之不易。”毛盛勇说。

好成绩来源于深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，为新动能孕育留足空间。

去产能效果初显。上半年全国工业产能利用率为76.7%，比一季度提高0.2个百分点，比上年同期提高0.3个百分点。

去库存成效突出。6月末，全国商品房待售面积同比下降14.7%。

企业杠杆率和成本继续下降。5月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.6个百分点。1—5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.49元，同比减少0.31元。

短板领域投资快速增长。上半年，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长35.4%和15.4%，分别快于全部投资29.4和9.4个百分点。

“上半年，工业生产者出厂价格（PPI）上涨了3.9%，产能利用率比去年同期提高0.3个百分点，1—5月企业主营业务收入成本减少了0.31元，这3个指标共同作用促进了企业盈利的增长，提升了企业的信心，也使企业投资意愿增强，形成了良性循环。”潘建成说，上半年民间投资同比增长8.4%，不仅比上年同期加快1.2个百分点，也比全社会固定资产投资增速高2.4个百分点，说明经济的内生动力在增强。此外，6月综合PMI产出指数为54.4%，持续在扩张区间运行，也意味着市场预期保持景气。

好成绩也来源于深入实施创新驱动发展战略，大力优化创新生态，使新动能快速成长。

市场新主体不断涌现。随着“放管服”改革持续深入推进，创业创新不断发展。上半年，我国日均新登记市场主体达1.81万户。

市场新供给喷薄而出。上半年，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长快，高技术产业增加值、装备制造业增加值和战略性新兴产业增加值分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

市场新消费加速成长。上半年，消费升级类商品销售增长较快，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类和化妆品类同比分别增长10.6%、10.6%和14.2%，分别比上年同期加快0.2、0.5和2.9个百分点。服务消费在加快增长，旅游、健康、养老、教育、文化增长比较快，非实物商品网上零售额同比增长30.9%，成为增长新亮点。

支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多

上半年，中国经济运行表现良好，下半年，面临的挑战也依然复杂。中美经贸摩擦对中国经济有何影响，引起各界广泛关注。

“总的来说，在世界经济深度融合的当下，由美国单方面挑起的中美贸易摩擦对中美两国经济都会产生影响，也会影响全球经济的复苏和世界贸易的持续增长。”毛盛勇说，中美贸易摩擦对中国居民消费价格的影响有限，进口大豆价格可能会有一定的上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化。但大豆及豆类相关产品在CPI的权重比较小，对整个CPI的影响非常有限。从下半年趋势看，居民消费价格有望延续温和上涨态势。

总的看，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础。

消费仍是顶梁柱。“从今年上半年主要的数据来看，经济增长的格局中，内需是决定力量，内需里面消费又是顶梁柱。从下半年来看，消费还是有条件延续平稳较快的增长态势。”毛盛勇说，消费保持较快增长有四大理由：一是消费本身是刚性增长；二是居民收入总体保持较快增长，而消费是收入的函数；三是基于我国经济发展阶段，消费结构升级的步伐只会加快；四是不断地满足人民日益增长的美好生活需要，加大了进口，丰富了供给，也会促进市场销售的活跃。

投资保持稳定性。从投资的三大领域看，制造业投资连续3个月增速加快，良好的增长势头有望延续；上半年房屋新开工面积在加快，土地购置面积和土地购置费增长加快，这两个先行指标向好预示着下半年房地产投资有望保持较快增长；此外，随着项目清理完成，合规项目加快落地进度，基础设施投资下半年也有望保持基本稳定。

“我国当前正处在结构调整转型升级的攻关期，下一步，要坚持推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济始终平稳运行在合理区间。”毛盛勇说。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 02 版）

(责编：李楠桦、赵爽)