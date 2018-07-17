原标题：无惧贸易摩擦施压 专家解读上半年外贸数据为何亮眼

我国今年上半年货物进出口顺差收窄，贸易结构继续改善。图为江苏连云港港集装箱码头。新华社发（耿玉和 摄）

新华网北京7月17日电（闫雨昕）在7月16日国务院新闻办举行的发布会上，国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍称，上半年我国货物进出口同比增长7.9%。其中，出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%。

实现数量上的较快增长之余，我国贸易结构的进一步优化也在“半年报”中有所体现。数据显示，今年上半年我国一般贸易进出口增长12.2%，占进出口总额的59%，比上年同期提高2.3个百分点。机电产品出口增长7%，占出口总额的58.6%。

3月以来，中美经贸摩擦的阴云始终高挂，美国不断反复，但即便如此不少专家仍然认为这对我国上半年贸易情况的影响有限。

“我国上半年出口仍保持了较快增长，超过去年同期水平。”渣打中国宏观经济分析师申岚在接受新华网记者采访时表示，一方面，全球复苏的动能依然存在，几大经济体的PMI增速都处于较高水平，这表明全球总需求仍较为稳固；另一方面，不排除部分出口提前至7月加征关税之前的操作，和人民币的走弱对出口起到一定的推动作用。

与此同时，数据也展现了我国上半年进口同样保持较快增长，进出口相抵，顺差9013亿元，比上年同期收窄26.7%。商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明认为，贸易顺差的缩小，既有中国主动降低关税、扩大进口的努力，也有外部因素制约出口的影响。

从外部形势来看，随着美对华部分商品加征关税的落地和经贸摩擦的升级，下半年我国出口的平稳增长面临更多不确定性。申岚表示，下半年我国出口增速将承压。不过她也预计，美国征收关税对中国出口的影响较小，基本控制在GDP的0.2%以内。

申岚认为，未来我国在外贸方面会采取进一步措施提高质量、增加效益，进一步拓宽市场的多元化、提高外贸便利化程度，以尽量保持外贸的健康增长。

白明强调，当前中国对外贸易已经进入由“规模扩张”向“质量提高”的新阶段，在稳定贸易规模的同时，更要抓紧结构调整优化。正如日前，国务院办公厅转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》，从优化进口结构促进生产消费升级、优化国际市场布局、积极发挥多渠道促进作用、改善贸易自由化便利化条件四个方面，提出了扩大进口促进对外贸易平衡发展的政策举措。

“进口政策的因素，这些年为了推进高水平的对外开放，不断地满足人民日益增长的美好生活需要，加大了进口，也促进了整个市场销售的活跃和供给。”毛盛勇说。

此前，海关总署新闻发言人黄颂平表示，上半年外贸进出口较快增长为全年外贸稳中向好运行奠定了基础，随着国内市场向世界进一步开放共享，对外贸易将实现更加平衡发展。

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