原标题：解读商务部声明：美将把世界经济拖入危险境地

专家解读商务部针对美国贸易代表办公室《关于301调查的声明》的声明

美国将把世界经济拖入危险境地

商务部在声明中说，美国打贸易战不仅针对中国，还与全世界为敌，将把世界经济拖入危险境地。“美国对全世界开火，必将损害国际合作信心，对各国经济产生多重冲击，影响难以估量。”商务部研究院美洲与大洋洲研究所所长李伟说。

美方打着“美国优先”旗号，以一己之私，随意“退群”，四面树敌，不仅以所谓知识产权保护为名对中国发起301调查，还滥用国家安全名义对全球主要经济体发起232调查，针对钢铁、铝、汽车等重要产业制造贸易摩擦。目前，已有多个世贸成员对美国采取反制措施，并将美诉诸世贸组织争端解决机制。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永认为，美方发起的这场迄今规模最大的贸易战，不是中美之间的贸易战，而是一场全球范围的贸易战。

历史一再证明，贸易战损人害己。20世纪30年代，美国发起的贸易战导致国际贸易萎缩66%。经合组织(OECD)预计，美国率先提高关税引致他国反制，最终将导致全球贸易成本上涨10%，全球贸易量减少6%。

“美方打贸易战给全球产业链和价值链带来巨大冲击。”中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕说，当前全球性的产业链分工体系和价值链已经构建，世界各国利益深入交融。贸易战会给全球范围的商品成本、价格、流动带来不可预测的变数。

“美国打贸易战也会破坏国际经贸秩序。”李伟说，世界贸易推动了世界经济大幅增长，美国曾是国际贸易规则的“设计者”，如今却沦为赤裸裸的“破坏者”，不仅违反作为市场经济基础的契约精神，而且正在颠覆全球开放性的贸易秩序。

世贸组织总干事阿泽维多表示，如多边贸易体制遭到破坏，全球经济增长率将下降2.4个百分点，60%的全球贸易会消失。“美国的贸易保护主义政策正对世界经济造成严重破坏。”李永说，当前，世界经济复苏依然脆弱，贸易战产生的风险严重影响商业信心和投资。

标准普尔公司预测，如美国威胁加征的关税全部实施，全球经济增速或下滑1个百分点。国际清算银行警告，保护主义抬头已成为全球经济的关键薄弱环节，可能诱发世界经济放缓甚至衰退。

美国政府的行为不仅使国际社会感到失望，美国国内也有强烈的反对声音。美政府宣布单边征税措施后，利益直接相关的美国商会和行业协会纷纷表态，金融业、农业、制造业都强烈反对，一些对国际贸易深有研究的专家学者也都发声指责白宫。

美国商会日前发布报告称，美国政府对进口商品加征关税其实是对美国消费者和企业征税，让他们为日用品和原材料支付更多费用，这将伤害到美国企业和消费者利益，并威胁美国整体经济复苏。

美国评级机构穆迪公司估测，贸易战正使美国25万个就业岗位面临流失风险，并导致美国家庭开支明显增加。

“美国的做法使多边贸易体制面临空前险境，各国要坚决抵制美国的贸易保护主义行径。”李永说，在经济全球化的旗帜下，各国应加速推进多双边和区域自由贸易协定谈判，完善全球经济贸易治理，支持多边贸易体制，共同构建开放型世界经济。

王 珂 林丽鹂

(责编：杨曦、赵爽)