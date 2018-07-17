“债券通”一周年运行平稳有成

图为债券通周年论坛现场。

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从去年7月至今，债券通（内地与香港债券市场互联互通合作）“北向通”开闸已满1年。最新数据显示，2018年6月，债券通日均成交量达65.5亿元，较今年首季大增一倍，总成交量达1309.2亿元，也比5月大增一倍。市场交易量的稳步增长，尤其境外资金持债规模的不断扩大，有力推动了中国债券市场进一步开放。

促进两地互联互通

债券通的“北向通”于2017年7月3日正式运行，境外投资者可通过债券通直接投资内地银行间债券市场。“债券通开放后，市场的反应非常积极。运行一年来，它以稳步、有序、可控的方式推动了中国债市的进一步开放。境外投资者普遍认可了债券通的制度优势和创新的设计，也表示持续投资中国债券市场的意愿。”在日前于香港举行的债券通周年论坛上，香港交易所主席史美伦如是说。

债券通周年论坛由中国外汇交易中心与港交所主办，香港特区行政长官林郑月娥也出席论坛。她表示：“债券通是深化内地与香港资本市场互联互通的重要里程碑。这是内地第一次允许合资格的境外投资者通过内地与境外债券市场的基建连接，投资于内地银行间债券市场。债券通的北向交易自启动以来运作畅顺，印证了香港作为国际金融中心，在内地金融市场对外开放方面继续发挥着独特和重要的作用。”

根据债券通公司的数据，截至今年6月底，一共有497家境外机构申请参与债券通业务，其中已经获得央行备案开展投资业务的共356家，涵盖21个国家和地区。史美伦介绍说，这其中中资海外机构和外资机构约各占一半，参与者涵盖了银行、证券公司、保险公司和其他中长期的投资机构。尤其值得一提的是，境外机构持有银行间债券市场的总额保持连续15个月上升，截至今年5月底已经比债券通启动前增加了70%。

进一步优化配套措施

债券通虽然反响积极，但毕竟仅开通一周年，由于成立时间较短，功能有限，产品的丰富度等方面都未发展完善。“下一步则是要完善功能，加强风险、衍生品、回购等管理。”中国人民银行金融市场司司长纪志宏表示。

中国外汇交易中心副总裁余伟文为债券通指出另一项可改进之处：“当前有部分对中国债券市场不熟悉的中小投资者不知如何进入中国债券市场，若允许国际评级机构进入中国债券市场，了解企业偿付能力，可吸引更多投资者进入中国债券市场。”

事实上，对这一建议官方早有回复。去年在港交所举行的债券通投资者论坛上，中国人民银行副行长潘功胜就表示，中国将很快允许外国信用评级机构评估中国国内债券。

央行一直希望吸引海外资金进入中国债券市场，为此，不断推出开放资本市场和深化金融市场的改革举措。这次借债券通周年之时机，潘功胜在论坛上又宣布了一系列支持债券通发展的新措施。

这些新措施包括：预计今年7月中推出交易分仓，较快全面实行实时货银对付交收方法，尽快明确境外投资者相关税收安排，将允许债券通投资者开展回购及衍生品交易，增加10家报价商至34家，将交易平台费用下调最多可达一半，积极推进与其他国际主流电子平台的合作。

市场关注“南向通”

随着债券通各项优化措施陆续推出，汇丰资本市场亚太区联席主管陈绍宗认为，当国际债券指数纳入中国后，透过各个渠道参与中国银行间债券市场的海外投资者，预期将有增无减。渣打香港证券服务主管詹姆斯也表示，优化措施有助消除境外投资者忧虑，并吸引更多跨境资金流入中国债市。

“北向通”运行良好，下一步市场更关注的是债券通“南向通”何时开通。对此，纪志宏表示，从技术上来讲，有基础和条件做反向安排，同时也希望充分收集市场投资者的需求。

香港证监会行政总裁欧达礼对“南向通”的开通充满期待，他期望这能助内地机构投资者通过互联互通投资海外债券市场。“未来香港和内地监管机构还会有更多合作和沟通，让内地市场在可控情况下开放，并与国际接轨。”欧达礼表示，未来香港金融管理局及证监会将促进“一带一路”项目以及绿色金融的融资发展。

港交所也一直在与欧洲监管机构、行业协会和国际投资者等进行积极沟通，促进内地债券市场与国际市场接轨。史美伦表示，卢森堡的监管局已经在今年3月批准了第一批参与债券通计划的债券集体投资的计划，相信未来会有更多来自欧洲的资金参与债券通。

(责编：赵爽、杨曦)