原标题：中国上半年就业数据亮眼 城镇调查失业率建立以来最低

中新网客户端北京7月17日电 (记者 邱宇)国家统计局16日发布上半年中国经济“成绩单”，GDP增速超预期，居民收入跑赢人均GDP，就业数据更让人眼前一亮——城镇调查失业率为建立以来最低，农民工就业数量增加，就业形势继续稳中向好。

城镇调查失业率建立以来最低

就业是经济发展的重中之重，也是最大的民生，更是判断宏观经济是否稳定运行的重要因素之一。

6月份，全国城镇调查失业率为4.8%，与上月持平，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.2个百分点。

“全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%，5、6月份是4.8%，这是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成指出，就业不仅仅是平稳，而且在不断改善，失业率其实是下降的。因为失业率有季节性，同比地看失业率，呈现温和下跌的趋势，所以这些年来就业形势一直在改善。

农村电商如火如荼的发展是中国就业市场持续向好的一个缩影。

农业农村部近日公布的数据显示，中国农村网商超过980万家，带动就业超过2800万人。

同时，通过线上线下、虚拟实体有机结合等途径，共享农业、体验农业、创意农业、中央厨房、农商直供、个人定制等大量新业态层出不穷，增加??各类岗位需求。

人社部数据显示，1至5月，城镇新增就业人数达613万人，完成全年过半的就业任务。今年中国城镇新增就业预期目标是1100万人以上。

2018年北京春季综合人才招聘会现场，一名男子在某企业展台前咨询。中新网邱宇 摄

那么，这种稳中向好的就业形势是如何实现的？

——经济平稳增长为就业提供有力支撑

国家统计局数据显示，今年上半年，国内生产总值(GDP)418961亿元，同比增长6.8%，增速超过此前市场预期。GDP增速连续12个季度保持在6.7%-6.9%的中高速区间。

潘建成说，中国经济增长的韧性为高质量发展奠定了坚实基础，这一“韧性”也体现在就业的平稳上。所谓韧性，就是无论遇到什么情况，经济运行还是会保持平稳。

——经济结构的合理化调整提供“助推剂”

“经济结构不断调整，第三产业、高新技术、新业态的发展为就业开辟了更多渠道。与第一、二产业相比，第三产业创造了更多的就业岗位，就业弹性系数更高。”中国劳动学会副会长苏海南接受中新网记者采访时指出。

国家市场监督管理总局数据显示，上半年，市场主体总量突破1亿大关，达到1.03亿户。其中新设市场主体998.3万户，同比增长12.5%，新设企业327.4万户，同比增长12.5%。上半年，日均新设企业1.81万户。

更多的人被吸纳进新的就业形态。“新设市场主体大幅增长，成为创业创新和扩大就业的重要支撑，成为我国经济转型升级和高质量发展的重要推动力。”国家市场监督管理总局局长张茅说。

——收入和经济增长良性互动循环

2017年，全国有20个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度为11%；截至今年6月1日，全国又有8个地区调整最低工资标准，平均调增幅度为12.3%。

国家统计局数据显示，今年上半年，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，与经济增长基本同步，按人均计算，快于人均GDP的增长速度。

对此，中国劳动和社会保障科学研究院企业薪酬研究室主任刘军胜指出，收入和经济增长实现基本同步以后，两者进入一个良性的互动循环。

——就业政策的贯彻落实促进就业数量增加

苏海南指出，大学生的就业政策较之以往更加健全和细化，也更有针对性。针对农民工的就业、去产能过程中人员的再就业也有系统的实操性政策措施。

二季度末，外出务工农村劳动力总量18022万人，比上年同期增加149万人，增长0.8%。

与往年相比，今年的毕业生对就业更为青睐。根据智联招聘发布的一份报告，2018年应届毕业生的就业意向占比79.89%，同比上升6.39%。

资料图：广州市2017届高校毕业生春季首场大型供需见面会在华南农业大学举行。中新社记者 陈骥旻 摄

虽然就业形势稳中向好，但在未来的发展中还要居安思危。

——毕业大学生就业仍是下半年工作重中之重

今年全国普通高校毕业生达820万人，再创历史新高。中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣说，与去年相比，大学生毕业的人数有所增加，这一群体的就业仍是下半年工作的重中之重。

7月4日召开的国务院常务会议提出了稳就业的四大任务，其中之一就是“要抓好高校毕业生、退役军人和下岗转岗职工等重点群体就业，按实名制将就业服务落实到人，加大就业培训和政策帮扶。”

——就业的结构性矛盾依然存在

人力资源和社会保障部副部长张义珍此前指出，劳动者希望获得工作条件好、工作环境好、劳动报酬高、成长发展空间大的劳动岗位。

张义珍说，总体来讲，我国处于社会主义初级阶段，还是发展中国家，在经济社会发展过程中，劳动者对高质量就业的需求和不平衡不充分的发展水平之间的矛盾依然存在，所以还需要进一步加大力度，提高就业质量，提高就业工作的水平。

——要未雨绸缪，应对好中美贸易摩擦的影响

“今年下半年，中美贸易摩擦如果有所加剧，贸易出口企业将会受到冲击，就业压力也会随之增大。”

鉴于此，苏海南说，在肯定上半年成绩的同时，还要居安思危、未雨绸缪，早做好准备。(完)

(责编：杨曦、赵爽)